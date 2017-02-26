logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Определились победители второго полуфинала конкурса Eesti Laul

Победители второго полуфинала конкурса Eesti Laul: Лийз Лемсалу, Расмус Ряндвеэ, Керли, Койт Тооме и Лаура, Даниэль Леви.
Cегодня 10:30
Рубрика: Культура

Поздно вечером в субботу, 18 февраля, определились вторые пять финалистов песенного конкурса Eesti Laul, победитель которого поедет представлять Эстонию на "Евровидение 2017" в Киев.

В субботу, 18 февраля, состоялся второй полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, и в финал вышли:

Керли - "Spirit Animal" 

Койт Тооме и Лаура - "Verona" 

Лийз Лемсалу - "Keep Running" 

Расмус Ряндвеэ - "This Love"

Даниэль Леви - "All I Need"

Во втором полуфинале участвовали:

1. Лийз Лемсалу - "Keep Running"

2. Койт Тооме и Лаура - "Verona"

3. Расмус Ряндвеэ - "This Love"

4. Керли - "Spirit Animal"

5. Даниэль Леви - "All I Need"

6. Alvistar Funk Association - "Make Love, Not War"

7. Close To Infinity и Йан Карелль - "Sounds Like Home"

8. Almost Natural - "Electric"

9. Antsud - "Vihm"

10. Ангеэлия - "We Ride With Our Flow"

Ведущими второго полуфинала были Марко Рейкоп и Элина Нечаева.

Всего было два тура голосования. В результате двух полуфиналов в финал конкурса вышли Элина Борн (с композицией "In or Out"`), Ленна Куурмаа ("Slingshot"), Иво Линна ("Suur loterii"), Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian ("Have You Now"), Керли ("Spirit Animal", Койт Тооме и Лаура ("Verona"), Лийз Лемсалу ("Keep Running"), Расмус Ряндвеэ ("This Love") и Даниэль Леви ("All I Need").

Финал конкурса состоится 4 марта в Saku Suurhall.

Победитель конкурса Eesti Laul представит Эстонию на конкурсе "Евровидение-2017".

Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.


Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 18.02.2017 (20:00)

Погода

foto
В воскресенье во многих местах осадки, +2..+5

Новости Эстонии

foto
Нестор: есть три варианта решения проблемы президентского отпуска
 foto
Из-за закрытия дома призрения в Сымера работу потеряют более ста человек
 foto
Больничная касса не согласилась с предложением медиков о повышении зарплат и дала месяц для заключения коллективного договора
 foto
Канцлер права: дополнительное повышение акциза на алкоголь противоречит конституции
 foto
В 2016 году консулы Эстонии по всему миру пришли на помощь соотечественникам 1350 раз

Зарубежные новости

foto
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров
 foto
Волохонская: Германия больше не хочет слушать сухую риторику Меркель
 foto
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ