Определились победители второго полуфинала конкурса Eesti Laul
Поздно вечером в субботу, 18 февраля, определились вторые пять финалистов песенного конкурса Eesti Laul, победитель которого поедет представлять Эстонию на "Евровидение 2017" в Киев.
В субботу, 18 февраля, состоялся второй полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, и в финал вышли:
Керли - "Spirit Animal"
Койт Тооме и Лаура - "Verona"
Лийз Лемсалу - "Keep Running"
Расмус Ряндвеэ - "This Love"
Даниэль Леви - "All I Need"
Во втором полуфинале участвовали:
1. Лийз Лемсалу - "Keep Running"
2. Койт Тооме и Лаура - "Verona"
3. Расмус Ряндвеэ - "This Love"
4. Керли - "Spirit Animal"
5. Даниэль Леви - "All I Need"
6. Alvistar Funk Association - "Make Love, Not War"
7. Close To Infinity и Йан Карелль - "Sounds Like Home"
8. Almost Natural - "Electric"
9. Antsud - "Vihm"
10. Ангеэлия - "We Ride With Our Flow"
Ведущими второго полуфинала были Марко Рейкоп и Элина Нечаева.
Всего было два тура голосования. В результате двух полуфиналов в финал конкурса вышли Элина Борн (с композицией "In or Out"`), Ленна Куурмаа ("Slingshot"), Иво Линна ("Suur loterii"), Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian ("Have You Now"), Керли ("Spirit Animal", Койт Тооме и Лаура ("Verona"), Лийз Лемсалу ("Keep Running"), Расмус Ряндвеэ ("This Love") и Даниэль Леви ("All I Need").
Финал конкурса состоится 4 марта в Saku Suurhall.
Победитель конкурса Eesti Laul представит Эстонию на конкурсе "Евровидение-2017".
Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.
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