Определились победители второго полуфинала конкурса Eesti Laul

Победители второго полуфинала конкурса Eesti Laul: Лийз Лемсалу, Расмус Ряндвеэ, Керли, Койт Тооме и Лаура, Даниэль Леви.

Поздно вечером в субботу, 18 февраля, определились вторые пять финалистов песенного конкурса Eesti Laul, победитель которого поедет представлять Эстонию на "Евровидение 2017" в Киев.

В субботу, 18 февраля, состоялся второй полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, и в финал вышли:

Керли - "Spirit Animal"

Койт Тооме и Лаура - "Verona"

Лийз Лемсалу - "Keep Running"

Расмус Ряндвеэ - "This Love"

Даниэль Леви - "All I Need"

Во втором полуфинале участвовали:

1. Лийз Лемсалу - "Keep Running"

2. Койт Тооме и Лаура - "Verona"

3. Расмус Ряндвеэ - "This Love"

4. Керли - "Spirit Animal"

5. Даниэль Леви - "All I Need"

6. Alvistar Funk Association - "Make Love, Not War"

7. Close To Infinity и Йан Карелль - "Sounds Like Home"

8. Almost Natural - "Electric"

9. Antsud - "Vihm"

10. Ангеэлия - "We Ride With Our Flow"

Ведущими второго полуфинала были Марко Рейкоп и Элина Нечаева.

Всего было два тура голосования. В результате двух полуфиналов в финал конкурса вышли Элина Борн (с композицией "In or Out"`), Ленна Куурмаа ("Slingshot"), Иво Линна ("Suur loterii"), Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian ("Have You Now"), Керли ("Spirit Animal", Койт Тооме и Лаура ("Verona"), Лийз Лемсалу ("Keep Running"), Расмус Ряндвеэ ("This Love") и Даниэль Леви ("All I Need").

Финал конкурса состоится 4 марта в Saku Suurhall.

Победитель конкурса Eesti Laul представит Эстонию на конкурсе "Евровидение-2017".

Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.