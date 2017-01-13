У Михаила Стальнухина вышла детская книжка

Обложка книги "Как бояться, когда совсем не страшно или Чердачные истории". Фото: ERR

Депутат Рийгикогу, а в прошлом - учитель эстонского языка Михаил Стальнухин с помощью издательства Argo выпустил содержащую 25 коротких рассказов книгу для детей "Как бояться, если совсем не страшно, или чердачные истории". Книга вышла как на русском, так и на эстонском языках и уже должна поступить в продажу.

Это первая книга для детей, которую написал Стальнухин. Автор надеется, что она станет хорошим пособием при изучении русского или эстонского языков.

Стальнухин сообщил, что при написании рассказов отталкивался от того, что для учебных целей необходима была именно пара персонажей, которыми стали щенок и котенок. "Главные герои должны быть близки и понятны детям. Большинство этих историй взяты из жизни детей", - рассказал автор книги.

Его собственные дети уже давно выросли, но истории он заимствовал из жизни детей своих друзей.

Автор забавных иллюстраций - Анна Ринг, а на эстонский язык ее перевела Хелле Тийсвяли.

В прошлом преподаватель эстонского языка в Нарвском языковом центре Михаил Стальнухин является также автором разных учебных пособий. В 90-е годы двадцатитысячным тиражом вышел в свет его самоучитель эстонского языка, последнее дополненное издание которого продается и по сей день. Он также является составителем русско-эстонского словаря, а из художественных произведений - автором сборника повестей "Тридцать три оттенка зеленого", киногида по Таллинну и "Ансипиады".

Как подтвердил автор порталу rus.err.ee, первая партия книг уже должна была поступить в продажу в магазинах Apollo и Rahva Raamat.