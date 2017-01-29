Рекомендации "АК+": куда пойти с 23 по 29 января
В воскресенье, 22 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
26 января в отделе иностранной литературы Таллиннской центральной библиотеки можно послушать лекцию телеведущей и искусствоведа Эвелины Ведом "Литературные находки российского и европейского фарфора".
28 января ETV+ приглашает на запись телевизионного концерта "Песни Высоцкого".
А ценители кино смогут в этот же день отправится в кинотеатр Artis. Там пройдет премьера документальной ленты "Снег в Красной Поляне" режиссера Алены Суржиковой.
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