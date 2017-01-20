"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45. Фото: ERR

Суббота, 14 января

С сентября по май каждую вторую субботу месяца в Кадриоргском художественном музее проходят познавательные семейные утренники на русском языке для детей в возрасте 5-9 лет, а также их родителей или бабушек-дедушек. В ходе игровых занятий ребята и взрослые вместе знакомятся с миром искусства и истории, наставником им служит дворцовая дама. В субботу, 14 января, утренник будет посвящен теме йоги. Йога в музее – поначалу звучит непривычно, но на самом деле, у музея и йоги есть несколько точек соприкосновения, благодаря которым они образуют единое целое: атмосфера дворца и естественное освещение способствуют возникновению положительной энергии. Разговор пойдет о красках на картинах, в нас самих и вокруг нас, а также гостей научат игре "приветствие солнца". Планируя прийти на музейное занятие, следует надеть удобную одежду, не сковывающую движения. Начало в 12:00 в Кадриоргском художественном музее.

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Если вам еще ни разу не удалось посетить мероприятие "Бумеранг Бобра", то это можно исправить на предстоящих выходных. "Бумеранг Бобра" – это движение, объединяющее активную молодежь и тех, кто был когда-то той самой активной молодежью. В интерактивных встречах также участвуют приглашенные гости – общественные и политические деятели, музыканты, ведущие и другие активные личности, чей профессиональный и жизненный опыт может быть интересен для молодежи. В эту субботу в гостях у "бобра" радио- и телеведущий – Артур Тюленев. Встреча состоится в субботу, в 14 января, в 15:00 в молодежном центре "Кесклинн" (Рауа, 23). Вход свободный!

Мероприятие на Facebook.

Клуб моржей "ICE" приглашает всех желающих поплавать. Клуб был основан на пляже Пирита в 1973 году и долгое время имел свой домик прямо на берегу. Сегодня старый домик снесен, но имеется временная постройка. В членах клуба состоят как пожилые люди, так и самые маленькие моржи. На самом деле, купаются далеко не все, это также место встреч любителей поиграть в волейбол в любую погоду и просто желающих пообщаться и подышать морским воздухом. По выходным любители подышать морозным воздухом собираются с 13:00 до 16:00 часов. Когда на воде встанет лед, прорубь будет вырубаться каждый день. Место встречи: пляж Пирита, за главным зданием пляжа в сторону Виймси.

Ансамбль Hortus Musicus во главе с художественным руководителем Андресом Мустоненом представит программу из традиционной музыки разных народов на очень необычной концертной площадке, где не бывали даже многие таллиннцы – в Надвратной башне (Väravatorn), которая располагается по адресу Люхике ялг, 9. Концерт пройдет в субботу, 14 января, в 16:00.

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В Центре русской культуры – сатирическая комедия "Колесо фортуны" по роману Юрия Полякова "Козленок в молоке". В ролях – Глафира Тарханова, Станислав Бондаренко и Иван Жидков. Все начинается с необычного пари и становится смешной историей про мнимого писателя, ненаписанный роман и вполне реальную литературную премию. Подвыпившие в Доме литераторов писатели, спорят – можно ли с помощью PR-технологий "из никого" сделать великого писателя? Возможно ли, чтобы полуграмотный матрос превратился в гениального богемного писателя-авангардиста? Но наступает момент, когда что-то выходит из-под контроля. Спектакль пройдет в ЦРК в субботу, 14 января, в 19:00.

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В баре Jamaica состоится сольный концерт, творческая встреча или просто хороший вечер с Евгением Лазаренко, музыкантом из Санкт-Петербурга. Cлушатели набивают залы на концертах группы "МультFильмы", где Евгений играет на гитаре, а его проект Neon Lights приглашают выступать с мировыми звездами от New Order до Hurts. Его журналистский опыт бесед с мировыми знаменитостями простирается от Massive Attack до Нила Ушакова. Как ди-джей он регулярно озвучивает танц-полы заведений Петербурга. Наконец, с недавних пор Евгений начал выступать как лектор. В Таллине Евгений отыграет сольную программу хитов от The Cure до Depeche Mode, песен ленинградских композиторов – "Ноль", "НОМ", "АукцЫон". Двери бара Jamaica открываются в 21:00 в субботу, 14 января.

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15 января

В воскресенье театр "Юность" представляет Людмилу Баландину, Наталью Чеканову, Наталью Белугину, Василия Тального в спектакле "Три красавицы". Это забавная и трогательная история о дружбе трех женщин, трех красавиц, талантливых «золушек», которым, благодаря компьютеру и интернету представилась возможность забыть на время о повседневных заботах, мелких и крупных житейских проблемах и одним прекрасным вечером оказаться в гостях у сказочного принца на королевском балу. Нет-нет, конечно, не в королевском дворце, а в приличном современном ресторане и в компании не королевского сынка, а вполне современного ученого-физика. Спектакль можно посмотреть в Центре русской культуры в воскресенье, 15 января, в 15:00.

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45.