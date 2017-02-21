Министр культуры вручил премии "Друг культуры 2016"

Министр культуры Индрек Саар наградил 27 фирм, которые внесли вклад в развитие культуры. Особыми премиями отмечены три предприятия, передает "Актуальная камера".

Postimees Grupp получило титул "Друг культуры 2016" от Индрека Саара за вклад в развитие и сохранение эстонского языка. Postimees заключил с фондом "Эстонский капитал культуры" договор для поддержки перевода и редактирования произведений, появляющихся в ежегодной серии книг "Открытый эстонский роман". Также предприятие помогает изданию Müürileht и поддерживает Tallinn Music Week.

Вторым победитель в номинации стал Ааре Каарма. Его министр наградил за вклад в создание коллекции струнных инструментов. Однако приобрести их обычный человек вряд ли сможет. "Цены на инструменты разные – начиная от тысяч евро, заканчивая парой миллионов евро. Но это значительно меньше, чем та сумма, которая была ранее", – сказал Ааре Каарма.

Третий приз поделили между собой начавшие процесс объединения DNB Pank и Nordea Bank. DNB является спонсором концертного сезона Скандинавского симфонического оркестра, а Nordea является генеральным спонсором Tallinn Music Week, а также многолетним генеральным спонсором кинофестиваля PÖFF ("Темные ночи").