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Элина Нечаева: на концерте чувствую себя увереннее, чем в роли ведущей Eesti Laul

Элина Нечаева - ведущая полуфиналов конкурса Eesti Laul. Фото: Ханна Самосон, ERR
Cегодня 13:33
Рубрика: Культура

Оперная певица Элина Нечаева, которая в субботу, 18 февраля, будет вместе с Марко Рейкопом вести второй полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, обещала удивить оригинальным номером.

Первый полуфинал открывал остроумный музыкальный номер с участием Рейкопа, Нечаевой и певца Отта Лепланда. Ведущие обещают удивить и в эту субботу, передает Rus.Delfi.

”Быть ведущей очень здорово, но и очень энергозатратно. В прямом эфире ты должен здесь и сейчас реализовывать себя на все сто процентов и быть превосходным. На концерте я чувствую себя увереннее, потому что все выучено, подготовлено и шанс ошибиться очень мал. Ведущий должен импровизировать, а в пении ты можешь импровизировать только внутренними эмоциями и мыслями”, — сравнивает Нечаева и добавляет много восхищенных слов в адрес Рейкопа, с которым она прекрасно сработалась и спелась.

Нечаева призналась, что попсу она старается не слушать, но очень любит петь в караоке именно такую музыку. Выбирает что-то "массивное, громкое", например, репертуар Уитни Хьюстон, Бейонсе, Адель. Еще Элина не раз исполняла для друзей в караоке дуэт Филиппа Киркорова и знаменитой сопрано Анны Нетребко "La Voix" ("Голос").

Второй полуфинал конкурса Eesti Laul в прямом эфире будет показан на канале ETV, начало в 21:35.

Виктор Сольц
Редактор

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