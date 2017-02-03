Русские театры Эстонии и Латвии обмениваются гастролями

В пятницу, 27 января, в Таллинне с постановки "Альбом" начались гастроли Рижского русского театра имени Михаила Чехова. В свою очередь Русский театр Эстонии отправился в Ригу.

В Риге сегодня дают спектакль по пьесе Николая Гоголя "Женитьба", а 28 и 29 января будет представлена лирическая комедия "Последний этаж", передает "Актуальная камера".

На сцене Русского театра в Таллинне завтра днем будет показан спектакль для всей семьи по "Маленькому принцу" Антуана де Сент-Экзюпери, а вечером - "Метод Грёнхольма" Жорди Гальсеран.

В воскресенье театр из Риги представит эстонской публике спектакль режиссера Игоря Коняева "Привидение из Кентервиля" по пьесе латвийского драматурга Алексея Щербака, который переделал историю Оскара Уайльда.

"Нам очень приятно, что мы снова в Таллинне, это очень театральный город. Мы, конечно, ждем этих втсреч, общения с вашими артистами и зрителями. Нам всегда интересно играть на этой площадке", - говорит актер Рижского русского театра Вадим Гроссман.