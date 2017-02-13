В Нарвском колледже пройдет бесплатный показ фильма Алены Суржиковой "Снег в Красной Поляне"

"Снег в Красной Поляне". Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 16 февраля, в 18:00 в Нарвском колледже Тартуского Университета пройдет бесплатный показ документального фильма эстонского режиссера Алены Суржиковой о деревне Эсто-Садок, которая пережила олимпийскую стройку и в результате потеряла самобытность.

На показе фильма будет присутствовать режиссер и сценарист фильма - Алена Суржикова.

"Сочи, один из самых крупных летних курортов России, был выбран для проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Президент Путин к играм обещал обилие снега, отсутствие дорожных пробок и огромные инвестиции в строительство Олимпийских объектов. Что принесут эти изменения маленьким эстонским деревням того района? Смогут ли они продолжить своё существование и сохранить прежний ритм жизни?" - говорится в аннотации к фильму.

Фильм на русском языке с эстонскими и английскими субтитрами. Длительность: 46 минут.

Показ бесплатный для всех желающих.

Премьера фильма прошла 28 января в Таллинне.