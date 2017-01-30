В Таллинне в восьмой раз пройдет фестиваль документального кино DocPoint

Фото: docpoint.ee

В программе фестиваля документального кино DocPoint представлено 45 фильмов со всего мира, которые будут показаны в кинотеатрах Sõprus и Artis с 25 по 29 января.

Фестиваль откроется новым эстонским фильмом "Любовь..." ("Armastus...") – дебютной картиной режиссера Сандры Йыгева. Главные герои картины — молодые и во многих смыслах талантливые, однако внутренние демоны затягивают их в водоворот событий, за которым больно наблюдать.

В программе фестиваля также будут представлены и фильмы на русском языке. Один из них – работа Алены Суржиковой "Снег в Красной Поляне", рассказывающий о жизни жителей эстонской деревни Краснополянского поселкового округа недалеко от города Сочи. Также будут показаны российско-эстонский фильм "Мой друг Борис Немцов" (режиссер Зося Родкевич), белорусско-российский фильм "Дорога" (реж. Дмитрий Калашников), а также украино-польские картины "Алиса в стране войны" (реж. Любовь Дуракова, Алиса Коваленко) и "Люди, которые пришли к власти" (реж. Алексей Радинский, Томаш Рафа).

В рамках мероприятия запланирована встреча с режиссером из Санкт-Петербурга Ксенией Охапкиной.

С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

DocPoint в Таллинне организован в сотрудничестве с DocPoint в Хельсинки и проходит одновременно в обоих городах.