Äripäev хочет открыть собственную радиостанцию

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Медиаконцерн Äripäev подал заявку в Департамент технического надзора на получение лицензии для регионального радиовещания.

В случае положительного решения о выдаче лицензии Äripäev планирует открыть свою радиостанцию в течение трех месяцев, сказал главред делового издания Меэлис Мандель агентству BNS в среду, 25 января.

"Планируя радиостанцию, мы руководствовались успехом нашей ежедневной интернет-радиостанции Äripäev Eetris, запущенной весной прошлого года и ставшей лучшей в Эстонии", - сказал Мандель.

Подача заявок на конкурс по предоставлению лицензий завершилась 16 января, решение о победителе будет принято в течение трех месяцев.

Департамент технического надзора подготовил конкурс на две свободные радиочастоты диапазона FM совместно с Министерством культуры, которое установило дополнительные условия для радиовещания на этих частотах: в Ида-Вирумаа передачи должны быть на русском или эстонском языке, а в Харьюмаа на финском или эстонском.

Доля радиопередач в общем эфирном времени на обеих частотах днем должна составлять не менее 30%, а минимальная доля произведений эстонских авторов в дневной программе должна составлять, соответственно, 15 и 20%.