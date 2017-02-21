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В Таллинне прозвучат стихи Анны Ахматовой в исполнении Екатерины Новоселовой и Елены Ансталь

Актриса Екатерина Новоселова. Фото: Facebook
Cегодня 15:19
Рубрика: Культура

В четверг, 16 января, в 17:30, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (Лийвалайа, 40) состоится литературно-музыкальный вечер Екатерины Новоселовой и Елены Ансталь "Немного о себе...“ Жизнь и поэзия Анны Ахматовой".

На неделе, когда повсеместно отмечают день дружбы или всех влюбленных, в Таллиннской Центральной библиотеке можно будет услышать лирику Анны Ахматовой и освежить в памяти подробности биографии крупнейшего автора русской литературы ХХ века, сообщают организаторы.

Зал мероприятий Таллиннской Центральной библиотеки на один вечер превратится в уютное кафе, в котором актриса Екатерина Новоселова прочитает стихи Анны Ахматовой и расскажет от первого лица биографию поэтессы, а музыкант Елена Ансталь добавит программе красок, исполнив несколько романсов.

Организованный Таллиннской Центральной библиотекой и литературным порталом oblaka.ee цикл мероприятий "Читательский четверг" проходит ежемесячно. Следующее мероприятие состоится 30 марта, в этот день руководитель Дома-музея Петра I Мария Сморжевских-Смирнова выступит с лекцией "Петр I как автор и как читатель".

Сергей Михайлов
Редактор

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