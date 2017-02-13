Политик Леонид Михайлов вошел в число номинантов на литературную премию

Муниципальный политик и директор по развитию АО "Таллиннский городской транспорт" Леонид Михайлов (слева) в студии ETV+. Фото: ERR

В понедельник, 6 февраля, стал известен круг претендентов на почетную награду фонда "Капитал культуры" в номинации "Премия автору, пишущему на русском языке".

Как сообщила пресс-служба фонда "Капитал культуры", жюри отобрало шесть претендентов на премию.

В их число вошли Аурика Меймре ("А. Чернявский и его роман "Семь лун блаженной Бригитты". Комментарий"), Андрей Иванов ("Аргонавт"), Леонид Михайлов ("Поселения Понаровья"), Николай Иванов ("Детство, которого не было"), Галина Балашова (за многолетнию работу по популяризации творчества эстонских художников) и Людмила Казарян (за организацию Ландшафтного фестиваля поэзии).

Леонид Михайлов широкой общественности известен как муниципальный политик. Он много лет является депутатом Таллиннского городского собрания и входит в правление муниципального предприятия "Таллиннской городской транспорт".

Помимо этого Леонид Михайлов - большой специалист по истории Причудья.

"Премия автору, пишущему на русском языке" выдается с 2001 года за лучшие произведения, опубликованные в предыдущем году на русском языке, за вклад в развитие русской литературы и культуры автору, проживающему в Эстонии.

В этом году обладателя премии назовет жюри в составе главреда журнала о культуре "ПЛУГ" Олеси Ротарь (председатель), переехавшего несколько лет назад из России в Эстонию музыкального критика, ведущего передачи на телеканале ETV+ "Незнайка на Луне" Артемия Троицкого и главного редактора эстоноязычного журнала о культуре "Keskus" Юку-Калле Райда.

В разные годы лауреатами этой премии становились Лариса Ванеева, Андрей Иванов, Николай Караев, Йосеф Кац, Татьяна Кашнева, Надежда Катаева-Валк, Игорь Котюх, Гоар Маркосян-Кяспер, Нил Нерлин, Марина Тервонен, П.И. Филимонов и другие.

Премией за вклад в развитие русской литературы и культуры в Эстонии были отмечены Сергей Исаков, Светлан Семененко, Елена Скульская.

В прошлом году премию от жюри, в состав которого входили Надежда Геряк, Таня Муравская и Наталья Чуйкина, получили Нил Нерлин (посмертно) за книгу "Лунный круг: [семь романов]" и Андрей Иванов за роман "Исповедь лунатика".

Вручение премии пройдет 14 марта, в День родного языка, вместе с другими премиями фонда.