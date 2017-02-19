Коллекция визитных карточек графа Бенкендорфа легла в основу книги

Русский музей Эстонии издал книгу на основе исторических визиток. Фото: материалы для СМИ

"Гости съезжались на дачу" - так называется новая совместная работа Русского музея и Аллы Беленковой. Книга посвящена необычной архивной коллекции - оригинальной коллекции визитных карточек графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, владельца мызы Фалль (ныне – Кейла-Йоа).

В графском имении в разное время гостили представители российского императорского дома, сенаторы, министры, военачальники, светские дамы. Следуя этикету, посетители вручали хозяину именные визитки, а педантичный дворянин бережно хранил их, сообщила вечером в воскресенье, 12 февраля, пресс-служба Русского музея.

Через пожелтевшие от времени визитки, а также мемуары графа и письма его современников на страницах книги раскрывается жизненный уклад и повседневный быт "прекрасного имения Фалль", как называл его сам А.Х.Бенкендорф.

По словам руководителя Русского музея Ирины Будрик, автору удалось настолько искусно переработать архивные материалы, что читается книга легко и с интересом.

Книга "Гости съезжались на дачу" - это уже вторая серьезная исследовательская работа музея, посвященного русской культуре в жизни Эстонии.

Ранее в свет вышел каталог "Русские художники первой половины XX века".