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Актер Георгий Тараторкин скончался в возрасте 72 лет

Георгий Тараторкин. Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 14:23
Рубрика: Культура

Советский и российский актер Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни.

Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили в театре имени Моссовета, передает Русская служба Би-би-си.

Тараторкин родился в 1945 году в Ленинграде, незадолго до окончания Великой Отечественной войны. Он окончил студию при Ленинградском ТЮЗе, а потом играл в этом театре. С 1968 года актер стал сниматься в кино, его первым фильмом стала лента Лео Арнштама "Софья Перовская".

В 1969 году на экраны вышел фильм "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского. В нем Тараторкин сыграл главную роль — Родиона Раскольникова, которая принесла ему известность и любовь зрителей.

Вскоре он перешел в Театр имени Моссовета, где проработал более 40 лет.

Тараторкин также преподавал во ВГИКе, выступал с чтением стихов и работал в Союзе театральных деятелей России.

Андрей Крашевский
Редактор

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