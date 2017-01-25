Русский театр готовится к премьере "Преступления и наказания"

В Малом зале Русского театра идут последние репетиции спектакля "Преступление и наказание" в постановке Игоря Лысова, в котором роль Сони Мармеладовой исполнят две актрисы — русская и эстонка.

Зрители смогут в буквальном смысле погрузиться в мир Достоевского и стать свидетелями краха идей Раскольникова, сообщила в среду, 18 января, "Актуальная камера".

Режиссер-постановщик спектакля Игорь Лысов, как и автор романа Федор Михайлович Достоевский, следует за подробностями. Декорации напоминают какой-то бункер из бетона и железа, слышатся выстрелы, а зрителям подают свежеприготовленные блины.

"Федор Михалыч настолько подробно описывает Петербург, какой-то выщербленный камешек, какую-то лужу, какой-то подъезд, и я хотел попробовать вместе с ним быть очень подробным. А вот здесь немка печет блины для этой русской братии, будучи квартирной хозяйкой, почему-то им в угоду. Мне хотелось попробовать какие-то странные подробности", - пояснил худрук Русского театра.

Спектакль — это только треть романа. Но его особенность в том, что задействованы в нем две Сони Мармеладовых: одну играет русскоязычная актриса, а вторую — эстоноязычная.

"Все-таки эстонцы и русские — это очень большая разница в ментальности. И когда ты увидишь, как в твоем понимании ментальность, сердце работает на милосердие, на самопожертвование, какие мотивы оно выбирает у себя, чтобы работать на милосердие. Мне кажется, это очень интересно будет посмотреть", - сказал Лысов.

"Интеллектуально я могу понять, что это религия, какие там правила, но как это реально в тело впустить, без иронии и по-настоящему прочувствовать — это очень длинный процесс, я очень многое для себя получила, когда почувствовала это в теле, что это может человеку дать", - сказала исполнительница роли Сони Мармеладовой Яаника Арум.

Понятие совести в современном мире нивелируется, считает один из актеров Русского театра. "Человек способен на сделки с совестью. Он способен переступить через кого-то, не обязательно убить, а, например, обмануть, предать друга своего. И вот эти моменты переступления с каждым годом все больше и больше появляются", - сказал исполнитель роли Порфирия Дмитрий Косяков.

Премьерный показ "Преступления и наказания" состоится в ближайшую пятницу, 20 января, в Русском театре.