ФОТО: II полуфинал конкурса Eesti Laul

В субботу, 18 февраля, определились вторые пять финалистов песенного конкурса Eesti Laul. В финал прошли Лийз Лемсалу, Расмус Ряндвеэ, Керли, Койт Тооме и Лаура, Даниэль Леви.

Ведущими второго полуфинала были Марко Рейкоп и Элина Нечаева.

Всего было два тура голосования. В результате двух полуфиналов в финал конкурса вышли Элина Борн (с композицией "In or Out"`), Ленна Куурмаа ("Slingshot"), Иво Линна ("Suur loterii"), Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian ("Have You Now"), Керли ("Spirit Animal", Койт Тооме и Лаура ("Verona"), Лийз Лемсалу ("Keep Running"), Расмус Ряндвеэ ("This Love") и Даниэль Леви ("All I Need").

Финал конкурса состоится 4 марта в Saku Suurhall.

Победитель конкурса Eesti Laul представит Эстонию на конкурсе "Евровидение-2017".

Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.