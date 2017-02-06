Морской музей в Летной гавани закрывается на ремонт

Летная гавань. Postimees/Scanpix

С понедельника в Таллинне закрывается на ремонт Морской музей в Летной гавани.

Ремонтные работы продлятся до 27 февраля, сообщили утренние теленовости ETV+.

С момента открытия в 2012 году Летную гавань посетило свыше миллиона человек. По словам директора Морского музея Урмаса Дрезена, этим фактом можно гордиться, но между тем он повлиял и на состояние гавани, которая теперь нуждается в ремонте. Помимо ремонтных работ планируется внести изменения и в экспозиции.

Музей вновь откроет свои двери 28 февраля 2017 года, а в ближайший месяц все желающие приглашаются в башню Толстая Маргарита на выставку "Сокровища викингов из Эстонии".