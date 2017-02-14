Игорь Лысов: принцип ведения дел в Русском театре напомнил мне времена СССР

Худрук Русского театра Эстонии Игорь Лысов сказал в передаче "На острие", что принцип ведения дел в Русском театре напомнил ему времена Советского Союза, когда для принятия нужного решения внедряли людей.

На прошлой неделе художественный руководитель Русского театра Игорь Лысов сообщил о том, что покинет театр в связи с тем, что на его место был объявлен конкурс. В разговоре с ведущей программы Олесей Лагашиной о причинах конфликта Лысов рассказал, что ситуация в театре изменилась с появлением в совете Яака Аллика, который стал предлагать провести конкурс на должность директора Тыну Ленсмента.

"Для меня это была катастрофа! Мы только начали работать, договорились о том, что поддерживаем друг друга. Может быть я и совершал какие-то ошибки. Я стал ругаться с Алликом, что так нельзя делать. Хотя он заверил, что это пустая формальность, раньше такого не было, но сейчас театр на плаву, поэтому надо проводить конкурс. Затем я перестал понимать что происходит, Тыну Ленсмент изменился совсем, что-то на него влияло, – вспомнил Лысов. – Я вдруг обнаружил тот же самый принцип ведения дел, как в Советском Союзе, когда внедряют людей в художественное руководство. Для меня абсолютный нонсенс как сегодня ведется политика по отношению к Русском театру".

На что ведущая спросила: "Вы хотите сказать, что видите в происходящем какой-то политический подтекст?"

"Не могу утверждать, потому что я не политик, но как художник, думаю, что да", – ответил Лысов.

По его мнению, проведение конкурса в том формате, как собираются, будет губительно для театра. "В конкурсе есть момент, который меня сильно напугал – в нем могут участвовать люди, не имеющие отношения к режиссуре. Тогда театр превратится из репертуарного в проектный", – сказал Лысов.

"Также меня насторожило то, что мне ставят в вину отсутствие зрителей в той мере, в которой мечталось", – продолжил он.

Говоря о проекте Русского театра к столетию Эстонской Республики, Лысов отметил, что он начал работать, однако директор запретил ему заниматься этим проектом. "Потому что он посчитал, что человек, который так мало жил в Эстонии, не может заниматься спектаклем о будущем Эстонии. По-моему, это глупое рассуждение, но он отдал это другим людям", – рассказал Лысов.

"Пока идеи нет, а может от меня это скрывают. Я не расстроен, но вижу в этом определенную подоплеку. Сознательный ход".

Игорь Лысов подтвердил слова критика Бориса Туха о том, что он как худрук только прочувствовал труппу. "Я год присматривался к труппе, потом разбирался с проблемами. Только последний год начал понимать, с какими тонкими художественными механизмами я работаю".

Блиц-опрос:

Вы воспринимаете случившееся как личную катастрофу?

Нет. Это катастрофа не для меня.

Ваша дальнейшая судьба. Куда вы собираетесь?

К сыну.

В плане работы?

Это я вам не скажу.

Что вы считаете своим наивысшим успехом на посту худрука в Русском театре?

Не уволил ни одного человека и только увеличил труппу во время финансовой катастрофы.

Что бы вы хотели сказать вашему преемнику?

Ничего. Режиссер — это одинокий волк. Пусть сам разбирается.