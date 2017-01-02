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В понедельник в еврейской общине зажгли третью свечу светлого праздника Хануки

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Дмитрий Куликов, "Актуальная камера"
Cегодня 20:56
Рубрика: Культура

Евреи всего мира в эти дни отмечают Хануку. Этой традиции уже более 2 000 лет.

Еврейский праздник Ханука - это праздник сохранения веры. Более 2000 лет назад горстка евреев смогла защитить свою веру от греческой экспансии.

"Маленькая группа макавеев начинает постепенно из Израиля изживать греческую культуру. И уже была победа, уже вошли в храм. В храме оказалось, что нет святого масла, чтобы зажечь огонь, точнее - его очень мало и, казалось, что огонь будет гореть один день, а горел восемь дней. Это и есть чудо Хануки", - рассказала историю праздника председатель еврейской общины Эстонии Алла Якобсон.

Еврейская община решила сегодня сделать для своих членов общий праздник. Женщины готовили пончики, дети по старинной еврейской традиции зарабатывали деньги, играя в викторины и мастеря поделки. В общем, подготовка к зажжению третьей свечи Хануки шла полным ходом. В качестве десерта праздника было выступление известного мима Стаса Варки со своим шоу.

С праздником всю общину поздравил и главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.

Честь зажечь третью свечу перед собравшимися во двое еврейской общины в этом году выпала самому старому члену сообщества - Лео Гиновкеру, который родился в Эстонии, пережил войну, ссылку и отпраздновал в этом году 102-й день рождения.

Праздник Хануки, по словам Аллы Якобсон, был омрачен вчерашней авиакатастрофой. Свои соболезования община уже передала посольству России. Отметить Хануку и поздравить евреев Эстонии с праздником пришел и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл.

Екатерина Таклая
Редактор

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