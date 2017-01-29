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На фотовыставке "Пярнумаа 2016" представлены работы 30 авторов

Video
Ирина Газизулина
Cегодня 21:44
Рубрика: Культура

Традиционная ежегодная выставка "Фотографии Пярнумаа 2016" не теряет своей популярности. В этом году на суд публики представлены работы 30 мастеров. Интерес к фотографии в летней столице растет стремительно, и организаторы уже подумывают расширить границы выставки до фестиваля.

На сегодняшний день человеку трудно представить свою жизнь без фотографии. Для большинства людей фотоснимки являются свидетельствами их личной истории. Ведь фотография это не просто кадр, а сгусток реальности, материальное воплощение чувств, эмоций, частичка внутреннего мира, передает "Актуальная камера".

Своими творениями пярнуские любители и профессионалы фотодела делятся с публикой уже 12 лет подряд. И все эти годы интерес к выставке под названием "Pärnumaa foto" не пропадает, а, наоборот, растет.

"В этом году 30 авторов на выставке, и интерес, можно сказать, что огромный", - говорит руководитель Пярнуской городской галереи Алар Раудоя.

Тема нынешней выставки - "Игра". Представлены работы, где авторы играют с фигурами, с природой, с цветом и даже со звуком.

"У каждого был свой подход к теме", - отмечает один из кураторов выставки Меэлис Николай.

Учитывая столь активный интерес к фотоискусству, организаторы выставки даже задумались о проведении в Пярну фестиваля фотографии.

C работами, представленными на традиционной годовой фотовыставке "Пярнумаа 2016", можно познакомиться в залах городской галереи до 18 февраля.

Виктор Сольц
Редактор

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