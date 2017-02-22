Андрей Князев: на предстоящем концерте акцент будет сделан на старые песни

В эту субботу в Таллинне выступит КняZz — группа созданная Андреем Князевым, солистом легендарного коллектива "Король и Шут", который рассказал в интервью для "Радио 4", что на предстоящем концерте акцент будет сделан на старые песни. Также он отметил, что история группы "Король и Шут" началась со стишков в тетрадке и желания разнообразить скучную жизнь общим делом.

По словам Андрея Князева, в 90-м году, когда сформировалась группа "Король и Шут", у музыкантов не было грандиозных планов на будущее.

"Жить было достаточно скучно: не было любимой музыки и музыкальных движений. Мы просто встретились и решили начать играть. Мы хотели делать общее дело, которое бы нас объединило. И потихоньку мы начали вливаться в уже существующую в Питере рок-среду", - рассказал он.

Князев познакомился с партнером по группе Михаилом Горшеневым (Горшком) в реставрационном училище.

"У Горшка уже была банда из его одноклассников, которая называлась "Контора". Они пели социальные песни и пытались сделать что-то в духе творчества группы "Алиса", - отметил Князев.

Музыкант добавил, что в то время он был далек от музыки и не умел играть на гитаре, но уже тогда увлекался написанием стихов.

"У меня была тетрадка, в которой я мог и рисовать, и писать стихи, и учиться. Горшок как-то заглянул в нее и заинтересовался моими стишками. На следующий день он принес кассетный магнитофон и рассказал, что занимается музыкой. Сперва я подумал, что это какая-то ерунда, но потом услышал хорошие мелодии. Тогда мы решили попробовать сделать что-то вместе. Для меня все это было жутко интересно. Я подгонял стишок, а он — музыку на гитаре. Где-то через год нашего совместного общения мы уже понимали, что это чуть ли не дело всей нашей жизни", - вспомнил Князев.

Группа "Король и Шут" неоднократно выступала в Эстонии. Князев даже помнит, с какой группой выступал на одной сцене на концерте в первой половине двухтысячных годов в Горхолле.

"Группа называлась J.M.K.E. Горшок очень сильно полюбил эту группу и подсадил на нее весь "Король и Шут", - рассказал Князев.

"Поскольку мы едем в Таллинн как группа КняZz впервые, и скорее всего, большая часть поклонников, которая там будет, больше знает "Король и Шут", поэтому музыкальный акцент будет сделан на старые песни", - сказал музыкант.

Концерт пройдет в клубе CatHouse 18 февраля.

С 2011 года Андрей Князев — лидер собственной группы КняZz. В плане лирического наполнения песен стиль группы во многом продолжает его работу в "Король и Шут", однако музыкальная составляющая значительно отдалилась от его предыдущей группы и стала в большей степени напоминать эстетику готик-рока.