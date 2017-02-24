Ученики эстонских и русских школ соревнуются в исполнении стихов Пушкина

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Фото: liveinternet.com

В рамках Дней русского просвещения в пятницу, 17 февраля, с 14:30 до 19:00 в Гимназии Густава Адольфа пройдет финал конкурса чтецов среди таллиннских школьников.

Ученики столичных эстонских и русских школ прочтут стихи Пушкина, а лучшие исполнители будут награждены призами. На мероприятии также выступят гости из Нарвы, передает "Столица".

Значительная часть программы Дней русского просвещения в этот раз посвящена жизни и творчеству А. С. Пушкина – в этом году со дня смерти поэта исполняется 180 лет.