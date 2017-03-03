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"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45. Фото: ERR
Cегодня 11:08
Рубрика: Культура

Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.

Пятница, 24 февраля

Парад в честь 99-летия Эстонской Республики состоится на площади Вабадузе в 12:00. Командовать парадом будет генерал Рихо Террас. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет принимать парад. В параде примут участие более тысячи человек, а также более 100 единиц техники и три оркестра. На параде будут представлены все виды войск. После парадного марша желающие смогут ознакомиться с техникой Сил обороны и союзников.

Мероприятие на Facebook.

В Музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре состоится реконструкция исторического сражения "Зима 1919 года – рождение эстонской независимости". По сценарию на хутор прибегают несколько эстонских солдат (ополченцев). Один из них ранен в стычке с Красной армией. Хуторяне оказывают помощь и прячут солдат. Спустя некоторое время появляются солдаты Красной армии, которых интересует, есть ли на хуторе посторонние. Хуторяне не выдают солдат, однако, красноармейцы находят вещи со следами крови. О дальнейшей их судьбе вы узнаете, если заглянете на мероприятие. Реконструкция организована в сотрудничестве с военно-историческим клубом Front Line. Она состоится в пятницу, 24 февраля, в 14:00 в Музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре.

Мероприятие на Facebook.

Суббота, 25 февраля

Русский театр представляет детскую лирическую инсценировку сказки литовского писателя о Медвежьем королевстве "Садовник Флоренций" режиссера Степана Пектеева. Каких только роз нет в саду у медведя Флоренция! Во всем Медвежьем королевстве таких не сыщешь: снежно-белые, словно лебяжий пух, розовые, как земляничный торт, цвета фруктового мороженого и даже цвета кроличьего носика. Однажды медведица Королева попросила Флоренция вырастить черную розу. Ее просьба отняла у Флоренция покой: стоит ли ему выполнять опасную королевскую прихоть, которая многих заставит пролить слезы печали, боли и злости? Возрастные ограничения: 9+. Начало в субботу, в 25 февраля в 16:00 в Русском театре Эстонии.

Больше информации здесь.

В очередной раз в Saku Suurhall, в последние выходные дни февраля 2017 года будет проходить международная выставка под названием Tallinn Motor Show. Здесь можно увидеть мотоциклы, квадроциклы и почувствовать адреналин в присутствии прекрасных девушек. Азарт и волнение при виде модельного ряда представленных мотоциклов и квадроциклов. Под одной крышей соберутся не только ведущие производители мототехники, но и различные импортеры дополнительного мотоснаряжения и аксессуаров.

Мероприятие на Facebook.

Управа района Ласнамяэ приглашает всех горожан на веселый праздник Масленицы, который пройдет в парке Паэ. Гостей праздника ожидает развлекательная программа с конкурсами, угощениями, традиционной и эстрадной музыкой и песнями. Все гости смогут поводить хороводы со сказочными персонажами из представления театра "Гротеск". Традиции поддержат ансамбль народного танца "Pääsuke", ансамбли "Айрис" и "Чары". В завершении мероприятия под сопровождение зажигательных песен всех ждет традиционное сожжение чучела Масленицы. Припарковаться можно на площадках возле музея KUMU (через мост от здания управы) и магазина "Паэпарги Maxima", а также на стоянке с другой стороны парка, въезд со стороны улицы Паэ. Праздник начнется в субботу, 25 февраля, в 14:00. Вход на мероприятие свободный.

Воскресенье, 26 февраля

В воскресенье в Музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре тоже пройдут семейные празднования эстонской и славянской Масленицы. На хуторе Сепа сплетут ленты, в школе Куйе смастерят из свиных костей волчки, в жилой комнате магазина Лау можно узнать рецепты красоты и принять участие в изготовлении природной косметики. Хозяйка хутора Хярьяпеа приготовит масленичную выпечку. Семейство сетуского хутора приготовит праздничные блюда, под навесом можно понаблюдать за тем, как в старину работали со льном. В доме причудских староверов смастерят масленичных кукол. Во дворе хутора Юри-Яагу можно принять участие в традиционных масленичных играх. Традиционных масленичных блинов можно отведать в кафе Roosa Pipar. При подходящей погоде открыты ледовая карусель и санная горка. Масленица в музее под открытым небом пройдет в воскресенье, с 11:00 до 16:00.

Уже несколько лет концертные программы Альберта Жалилова прочно ассоциируются с современным, стильным, но вместе с тем проникновенным и утонченным звучанием. В новой концертной программе "Истории любви" певец максимально реализует свой вокальный талант и драматическое начало, заложенное почти в каждой песне. Некоторые произведения зрители впервые услышат в переводах на русский язык. Концерт Альберта Жалилова состоится в воскресенье, 26 февраля, в 19:00 в концертном доме Nordea.

Мероприятия на Facebook.

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45.

Ирина Киреева
Редактор

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