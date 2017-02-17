"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45. Фото: ERR

Пятница, 10 февраля

Зимний концертный сезон традиционного фестиваля Talvejazz, который организует команда фестиваля Jazzkaar, будет радовать слушателей с 10 февраля по 12 марта. В рамках фестиваля пройдет 14 концертов. В этот раз выступят музыканты из восьми стран. Наиболее дальние страны будут представлены исполнителями из Исландии и Америки. В пятницу сезон откроет джазовая группа Equally Stupid (Финляндия – Исландия – Швейцария). Концерт Equally Stupid пройдет в джаз-клубе Театра NO99. Начало в 21:30.

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Суббота, 11 февраля

Всей семьей можно посетить детский спектакль-мюзикл "Жил-был волк!" московского театра "Русский терем". На сцене можно увидеть знакомых героев, а также познакомиться с новыми. Спектакль закружит в вихре танца и песен, он расскажет о дружбе, взаимовыручке и любви. Мудрая сказка "Жил-был волк!" – на сцене Центра русской культуры в субботу, 11 февраля, в 12:00.

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В эти выходные в творческом городке Теллискиви проходит один из самых демократичных танцевальных фестивалей Telliskivi Social Dancing Weekend. Фестиваль проходит уже в третий раз в разных залах: Vaba Lava, Sõltumatu lava и пространстве Lift99. Чтобы принять участие в фестивале никакого предварительного опыта не нужно – танцуйте как умеете! Всего на фестивале можно посетить мастерские с 30-ю танцевальными стилями и направлениями. Общие танцевальные мероприятия бесплатны, а также гостей ждут сюрпризы. Танцевальные мастер-классы проведут тренеры из Лондона, Амстердама и Эстонии. Кубинская сальса, танго, самба, иранские танцы, фокстрот, тверк, фламенко, вальсы, бачата и аштанга-йога.

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На сцене Центра русской культуры – трагикомедия "Поздняя любовь". Это трогательная и поразительная история об одиноком человеке Гарри Бендинере, который прожил непростую жизнь. После эмиграции из Польши в Америку он разбогател, но деньги не приносят ему радости. Вдруг на пороге дома Гарри появляется удивительная женщина, и жизнь Гарри наполняется смыслом и верой. Спектакль побывал на гастролях в разных странах мира – в Америке, Германии, Японии, Китае, Израиле. Режиссер-постановщик: Евгений Арье. Актеры: Клара Новикова, Леонид Каневский, Даниил Спиваковский. Спектакль "Поздняя любовь" в Центре русской культуры в субботу, 12 февраля, в 19:00

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Премьера на сцене Русского театра Эстонии – пьеса "Фрёкен Жюли". Драму шведского классика поставил молодой режиссер Антон Киселюс, недавно закончивший ГИТИС. Спектакль – это также одна из трех дипломных работ выпускников Вильяндиской академии культуры Тартуского университета. В триптих спектаклей кроме "Фрёкен Жюли" входят "Проезд Гагарина" и "Фюрер, прикажи!". Стоит отметить, что Вильяндиская академия выпускает актеров для Русского театра впервые. В "Фрёкен Жюли" заложена тема взаимоотношений женщины и мужчины. В ролях: Анастасия Цубина, Александр Домовой, Алина Кармазина. Спектакль можно увидеть в субботу, 11 февраля, в 18:00 на Малой сцене Русского театра Эстонии.

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11-12 февраля 2017 года в ледовом холле "Тондираба" пройдут десятые Игры боевых искусств. Мероприятие является ежегодным и собирает участников с разных стран. На протяжении двух дней пройдут соревнования по 10 видам спортивных единоборств. 12 февраля в 15:00, в рамках церемонии открытия состоится награждение лучших спортсменов 2016 года по версии Эстонского объединения боевых искусств.

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Воскресенье, 12 февраля

В Русском театре Эстонии покажут детский спектакль "Мальчик, который ничего не боялся" режиссера Полины Стружковой. Во время спектакля маленькие зрители сядут поближе к бабушкам, поскольку сказка, рассказанная бабушкой – самая занимательная и добрая. Бабушек сыграют Лидия Головатая, Елена Яковлева, Лилия Шинкарёва, Татьяна Маневская и Елена Тарасенко. Спектакль подойдет для детей от 3 лет, продолжительность: 45 минут. Спектакль "Мальчик, который ничего не боялся" можно увидеть в Русском театре Эстонии в воскресенье, 12 февраля, в 12:00.

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Лучшая новость для любителей тяжелого металла – на одной площадке выступят легендарные группы Kreator, Sepultura, Soilwork и Aborted. В начале этого года гигант металл-музыки Kreator выпустил новый альбом и отправляется в гастрольный тур по Европе. Легендарный гитарист и лидер группы Mille Petroza пригласил с собой в тур довольно интересную компанию – пионеров экстремального металла Sepultura, команду играющую мелодичный дэт-метал Soilwork и легендарную бельгийскую команду Aborted. Вечер настоящего брутального металла начнется в воскресенье, 12 февраля, в 17:30, Rock Cafe.

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Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45.