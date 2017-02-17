logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45. Фото: ERR
Cегодня 09:36
Рубрика: Культура

Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.

Пятница, 10 февраля

Зимний концертный сезон традиционного фестиваля Talvejazz, который организует команда фестиваля Jazzkaar, будет радовать слушателей с 10 февраля по 12 марта. В рамках фестиваля пройдет 14 концертов. В этот раз выступят музыканты из восьми стран. Наиболее дальние страны будут представлены исполнителями из Исландии и Америки. В пятницу сезон откроет джазовая группа Equally Stupid (Финляндия – Исландия – Швейцария). Концерт Equally Stupid пройдет в джаз-клубе Театра NO99. Начало в 21:30.

Видео:

Суббота, 11 февраля

Всей семьей можно посетить детский спектакль-мюзикл "Жил-был волк!" московского театра "Русский терем". На сцене можно увидеть знакомых героев, а также познакомиться с новыми. Спектакль закружит в вихре танца и песен, он расскажет о дружбе, взаимовыручке и любви. Мудрая сказка "Жил-был волк!" – на сцене Центра русской культуры в субботу, 11 февраля, в 12:00.

Больше информации на Facebook.

В эти выходные в творческом городке Теллискиви проходит один из самых демократичных танцевальных фестивалей Telliskivi Social Dancing Weekend. Фестиваль проходит уже в третий раз в разных залах: Vaba Lava, Sõltumatu lava и пространстве Lift99. Чтобы принять участие в фестивале никакого предварительного опыта не нужно – танцуйте как умеете! Всего на фестивале можно посетить мастерские с 30-ю танцевальными стилями и направлениями. Общие танцевальные мероприятия бесплатны, а также гостей ждут сюрпризы. Танцевальные мастер-классы проведут тренеры из Лондона, Амстердама и Эстонии. Кубинская сальса, танго, самба, иранские танцы, фокстрот, тверк, фламенко, вальсы, бачата и аштанга-йога.

Больше информации здесь.

Информация на Facebook.

На сцене Центра русской культуры – трагикомедия "Поздняя любовь". Это трогательная и поразительная история об одиноком человеке Гарри Бендинере, который прожил непростую жизнь. После эмиграции из Польши в Америку он разбогател, но деньги не приносят ему радости. Вдруг на пороге дома Гарри появляется удивительная женщина, и жизнь Гарри наполняется смыслом и верой. Спектакль побывал на гастролях в разных странах мира – в Америке, Германии, Японии, Китае, Израиле. Режиссер-постановщик: Евгений Арье. Актеры: Клара Новикова, Леонид Каневский, Даниил Спиваковский. Спектакль "Поздняя любовь" в Центре русской культуры в субботу, 12 февраля, в 19:00

Информация на Facebook.

Премьера на сцене Русского театра Эстонии – пьеса "Фрёкен Жюли". Драму шведского классика поставил молодой режиссер Антон Киселюс, недавно закончивший ГИТИС. Спектакль – это также одна из трех дипломных работ выпускников Вильяндиской академии культуры Тартуского университета. В триптих спектаклей кроме "Фрёкен Жюли" входят "Проезд Гагарина" и "Фюрер, прикажи!". Стоит отметить, что Вильяндиская академия выпускает актеров для Русского театра впервые. В "Фрёкен Жюли" заложена тема взаимоотношений женщины и мужчины. В ролях: Анастасия Цубина, Александр Домовой, Алина Кармазина. Спектакль можно увидеть в субботу, 11 февраля, в 18:00 на Малой сцене Русского театра Эстонии.

Больше информации здесь.

11-12 февраля 2017 года в ледовом холле "Тондираба" пройдут десятые Игры боевых искусств. Мероприятие является ежегодным и собирает участников с разных стран. На протяжении двух дней пройдут соревнования по 10 видам спортивных единоборств. 12 февраля в 15:00, в рамках церемонии открытия состоится награждение лучших спортсменов 2016 года по версии Эстонского объединения боевых искусств.

Больше информации здесь.

Воскресенье, 12 февраля

В Русском театре Эстонии покажут детский спектакль "Мальчик, который ничего не боялся" режиссера Полины Стружковой. Во время спектакля маленькие зрители сядут поближе к бабушкам, поскольку сказка, рассказанная бабушкой – самая занимательная и добрая. Бабушек сыграют Лидия Головатая, Елена Яковлева, Лилия Шинкарёва, Татьяна Маневская и Елена Тарасенко. Спектакль подойдет для детей от 3 лет, продолжительность: 45 минут. Спектакль "Мальчик, который ничего не боялся" можно увидеть в Русском театре Эстонии в воскресенье, 12 февраля, в 12:00.

Больше информации здесь.

Лучшая новость для любителей тяжелого металла – на одной площадке выступят легендарные группы Kreator, Sepultura, Soilwork и Aborted. В начале этого года гигант металл-музыки Kreator выпустил новый альбом и отправляется в гастрольный тур по Европе. Легендарный гитарист и лидер группы Mille Petroza пригласил с собой в тур довольно интересную компанию – пионеров экстремального металла Sepultura, команду играющую мелодичный дэт-метал Soilwork и легендарную бельгийскую команду Aborted. Вечер настоящего брутального металла начнется в воскресенье, 12 февраля, в 17:30, Rock Cafe.

Больше информации здесь.

Видео:


Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 09.02.2017 (20:00)

Погода

foto
В пятницу переменная облачность, без осадков, -2.. -7

Новости Эстонии

foto
Преемником митрополита Корнилия стал маардуский епископ Сергий
 foto
"Инсайт": дипломную работу можно купить за 300 евро, обнаружить плагиат очень сложно
 foto
Директор Аннелиннаской гимназии Хийе Ассер: наградив меня, Эстония сказала "спасибо" выбравшим путь интеграции русским
 foto
Школьный директор Нина Сытник о президентской награде: спасибо всем, кто ценит мою работу
 foto
Среди тех, кто получит в этом году награды из рук президента Эстонии — Нина Сытник и Андрей Ямся

Зарубежные новости

foto
ВИДЕО: в Новой Зеландии на берег выбросились сотни китов
 foto
Палата общин приняла законопроект о выходе Великобритании из ЕС
 foto
В Латвии выявлен новый случай АЧС, будут забиты около 10 000 свиней