Кинокартина Кончаловского "Рай" получил "Золотого орла" за лучший российский фильм года

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: TASS/Scanpix

Кинокартина "Рай" Андрея Кончаловского стала лучшим фильмом 2016 года по версии премии "Золотой орел", церемония вручения прошла в пятницу в первом павильоне "Мосфильма".

За вклад в историю российского кинематографа был награжден Василий Ливанов, передает Интерфакс.

Иван Янковский ("Дама Пик") стал лучшим актером, а Юлия Высоцкая ("Рай") – лучшей актрисой.

За женскую роль второго плана наградили Елену Яковлеву ("Самый лучший день"), в мужской категории приз достался Сергею Шакурову ("Экипаж").

Лучшим телефильмом стал "Клим" Карена Оганесяна, телесериалом – "Тихий Дон" Сергея Урсуляка, а неигровым фильмом "Кровавые бивни" Сергея Ястржембского. Анимационный фильм "Кот и мышь" Натальи Чернышовой стал первым в своей категории.

За лучший сценарий был награжден Юрий Арабов ("Монах и бес").

Работа Кирилла Плетнёва "Мама" стала первой в категории "Лучший короткометражный фильм".

Экспертный совет также отметил Ольгу Погодину за роль в телепроекте "Маргарита Назарова" и Константина Лавроненко за "Клима".

За грим и пластические спецэффекты наградили Елену Фомичеву ("Дама Пик"). "Дуэлянт" был отмечен за операторскую работу (Максим Осадчий), работы художника-постановщика (Андрей Понкратов) и художника по костюмам (Татьяна Патрахальцева).

Лучшей музыкой к фильму признали работу Артема Васильева к картине "Экипаж". Лента также была награждена в номинациях "Лучшая работа звукорежиссера" (Алексей Самоделко),

"Лучший монтаж" (Константин Ларченко), "Лучшие визуальные эффекты" (Студия CGF).

Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате стал "Выживший" Алехандро Иньярриту.

Национальная кинонаграда России "Золотой орел" была учреждена в 2002 году Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премии присуждают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

Победителям вручают фигурку "Золотой орел", выполненную из позолоченного серебра, основание статуэтки – из редкого вида итальянского мрамора, дополненное бриллиантом.