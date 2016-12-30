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"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45. Фото: ERR
Bчера 15:42
Рубрика: Культура

Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.

Пятница, 23 декабря

В пятницу в парке Левенру откроется домик Деда Мороза. Как дети, так и взрослые смогут опустить свои новогодние пожелания в почтовый ящик у домика. Дети также смогут прочитать стихи, исполнить песни и танцы, а у Деда Мороза найдется для них угощение. В субботу и воскресенье детей будут бесплатно катать на пони, а также можно будет прокатиться на каруселях по льготной цене. Навестить Деда Мороза можно в пятницу, 23 декабря, с 16:00 до 19:00, а также в субботу и воскресенье, 24 и 25 декабря, с 12:00 до 15:00.

В Центре русской культуры дети смогут открыть "Тайну снежных мельников". Сказку о маленькой кукле Тимбу-Лимбу, живущей в Берестяном замке, написал эстонский поэт и писатель Калью Кангур. Героями этой сказки стали и другие игрушки. Мамы и бабушки нынешних малышей отлично помнят куколок в эстонских национальных костюмах и неваляшек. Медведи и заводные собачки есть и у сегодняшних ребят. А вот резиновые негритята теперь уже не встречаются. А тогда, в 1969 году, вся эта игрушечная компания вместе пыталась понять – почему зима уже наступила, а снега все нет и нет. Приходите на представление Русского театра кукол и попробуйте разобраться в этом вместе с героями. Спектакль пройдет в пятницу, 23 декабря, в 17:00 в Центре русской культуры.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Пришла пора новых зимних, новогодних приключений. Но вот беда – сломались самые главные в мире Часы. Даже Дед Мороз не знает, как справиться с этой проблемой. И только фиксики, самые ловкие мастера, могут справиться с этой задачей. Впервые к нам приедут Файер, Верта, Шпуля и Игрек, ну и, конечно же, Симка, Нолик и Дим Димыч, чтобы устроить невероятно красочное и волшебное Большое новогоднее Фикси-шоу. Фикси-шоу — это интерактивный спектакль-хепенинг, который позволяет маленьким зрителям не только воочию увидеть любимых героев, но также принять участие в их удивительных приключениях прямо во время представления. Большая новогодняя Фикси-Елка пройдет в пятницу, 23 декабря, в 18:00 на таллиннской арене Тондираба.

Мероприятие на Facebook.

Видео:

Театр "Арт-Гротеск" приглашает Большой новогодний праздник для детей "Сказочный поезд Деда Мороза". В представлении принимают участие студии ЦРК: театральная студия "Арт-Гротеск", танцевальная студия "Антре" и вокальная студия "Аллегро". После спектакля детей встретят Красавица-Ёлка, Дед Мороз и Снегурочка с подарками, гномики-художники и все герои сказки, с которыми можно будет сфотографироваться! Продолжительность спектакля – 45 мин. Праздник подойдет для детей 3-10 лет. Для маленьких зрителей до и после спектакля работают "салоны красоты": в одном на детские личики художники-декораторы смогут надеть любую понравившуюся маску, а в другом – заплетут фантастические косички. Представления в Центре русской культуры 23 декабря в 14:00 и 16:00, 24 и 25 декабря в 12:00 и 14:00.

Больше информации здесь.

Еще одна новогодняя елка "Баба-Яга против" в постановке творческого коллектива Anifunny. Когда на небе появляется предновогодняя звезда, а дети – в предвкушении подарков и веселья, то Баба-Яга спешит испортить праздник, украсть елку и, переодевшись в Снегурочку, забрать подарки. Любимые герои елочных представлений – Дед Мороз и Снегурочка, конечно же, спасут новогодний праздник. Продолжительность спектакля полтора часа, рекомендуемый возраст: 2+. Родителям вход свободный! В субботу, 24 декабря, состоится два спектакля в 16:00 и 18:00 по адресу Пунане, 18D, в детской игровой комнате BUBA.

Больше информации здесь.

Накануне Нового года в Таллинне балет Moscow City Ballet покажет "Лебединое озеро". За 20 лет театром было сыграно более 2000 спектаклей и поставлено более 10 балетов. "Лебединое озеро" – бриллиант классической хореографии и визитная карточка русского балета. В воскресенье, 25 декабря, на арене Tondiraba.

Мероприятие на Facebook.

Видео:

В Старом городе, на улице Харью, рядом с церковью Нигулисте работает каток под открытым небом. Любителей катания на коньках ждет зимнее кафе поблизости. Каток работает с 10:00 до 19:00 без выходных за исключением 24 и 31 декабря.

Больше информации здесь.

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45. Следующие Рекомендации от Ольги Григорьевой будут уже в новом году.

Ирина Киреева
Редактор

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