В Раквере состоялась премьера спектакля "Изобилие" в постановке Филиппа Лося

Накануне в Раквере состоялась премьера спектакля "Изобилие", которую поставил в местном театре российский режиссер Филипп Лось.

Это уже вторая постановка россиянина в Эстонии, и, как надеется сам режиссер — не последняя, сообщила в субботу, 21 января, "Актуальная камера".

Спектакль поставлен по пьесе современной американской писательницы Бет Хенли. Хотя все действие происходит в 60-х годах 19 века на так называемом американском "диком западе", это не вестерн.

"Дикий запад — это антураж, экстерьер, за которым живые люди, которые любят, страдают. Разбиваются их надежды, они чего-то добиваются, предают друг друга, прощают. Поэтому, мне кажется, что это самое интересное людям, которые сидят в зале. Потому что вестерн, где стреляют — это можно включить телевизор и увидеть. А хорошая пьеса, которая о людях в условиях "дикого запада", наверное, интереснее на театральных подмостках", - считает Лось.

Как считает режиссер, именно эмоции и переживания являются тем притягательным моментом, который приводит зрителя в театр.

Для Филиппа Лося это уже вторая постановка в Раквереском театре. Он восхищен уровнем театрального искусства в Эстонии, интересом эстонской публики, и отметил, что был бы рад, если бы русскоязычная публика чаще посещала театры. "Нужно последовательно формировать вкус русскоязычного зрителя. Нужны разные драматургии, сложные, интересные. Драматургии русские, европейские, американские и какие угодно. Расширять кругозор. Потому что не нужно ходить вокруг одних и тех же классиков — это ходить по кругу", - сказал он.

Спектакль "Изобилие" поставлен на эстонском языке. По словам режиссера, совместная работа с коллективом театра — это замечательное время, проведенное с единомышленниками.