Художественная академия переедет в свое новое здание осенью 2018 года

Строительные работы в здании бывшей текстильной фабрики уже ведутся. О том, какой будет новая Alma mater художников - в сюжете корреспондента "Актуальной камеры" Дмитрия Куликова.

Здание текстильной фабрики, разработанное известным эстонским архитектором Еугеном Хаберманном, сегодня переживает новый виток своей жизни. Начались работы по реставрации и строительству нового здания для Художественной академии. По утверждению ректора академии Марта Калма, сто лет назад трикотажные фабрики считались передовым производством.

"Тогда в 20-е годы трикотажные фабрики имели такую же роль как сейчас ИТ-фирмы. Это были самые модные технологии, и это хорошо выражает миссию и имидж Академии искусств", - пояснил ректор Художественной академии Март Калм.

Первые три предложения по проведению работ отличались по стоимости лишь на 3%. Это означает, что конкуренция среди строительных компаний за этот договор была высокой. Победителем гонке вышла компания Astlanda Ehitus, которая должна будет не только отреставрировать здание, но и сделать определенные пристройки, как это видно на плане. В строительном договоре прописаны некоторые условия, которые невозможно не соблюсти.

"Конечно, охрана памятников требует, чтобы в этом треугольнике, в этой экспрессионистской части все нужно сохранить. А там, где новая и старая фабрика 60-х годов, там мы можем все менять", - добавил Калм.

Автором проекта модернизированного здания "Железной нити", а именно так называется этот вековой дом, стало архитектурное бюро KUU Arhitektid. Строительство продлится 15 месяцев, то есть до весны-лета следующего года. Стоимость работ 16 млн евро.

Ранее портал rus.err.ee сообщал, что новое здание будет построено на углу улицы Коцебу и Пыхьяского бульвара, а ориентировочная стоимость строительных работ составит 16,2 млн евро (включая НСО).

Закрытая нетто-площадь нового здания составит свыше 12 000 квадратных метров. В здании будет шесть наземных и один подземный этаж. Учебную работу в новом здании планируется начать осенью 2018 года.

Крылья, пристроенные в советское время к старому зданию текстильной фабрики, частично будут снесены и реконструированы, и у здания появятся новые пристройки. Авторы архитектурного проекта — выигравшие публичный конкурс выпускники Художественной академии Йоэль Копли, Койт Оялийв, Юхан Рохтла и Эйк Херманн из архитектурного бюро KUU Arhitektid.

Строительство нового здания Художественной академии финансируется фондом регионального развития ЕС в рамках программы ASTRA.