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Новое здание Художественной академии построит Astlanda Ehitus

Проект нового здания Художественной академии. Фото: Kuu Arhitektid
Cегодня 10:20
Источник: BNS
Рубрика: Культура

Эстонская художественная академия и компания Astlanda Ehitus заключили договор о проведении работ по реконструкции и строительству нового здания академии.

Новое здание будет построено на углу улицы Коцебу и Пыхьяского бульвара, а ориентировочная стоимость строительных работ составит 16,2 млн евро (включая НСО).

Astlanda Ehitus выиграла конкурс, на который к 10 ноября 2016 года поступило семь предложений, все из которых соответствовали условиям, сообщила академия в четверг, 5 января.

Закрытая нетто-площадь нового здания составит свыше 12 000 квадратных метров. В здании будет шесть наземных и один подземный этаж. Учебную работу в новом здании планируется начать осенью 2018 года.

Крылья, пристроенные в советское время к старому зданию текстильной фабрики, частично будут снесены и реконструированы, и у здания появятся новые пристройки. Авторы архитектурного проекта — выигравшие публичный конкурс выпускники Художественной академии Йоэль Копли, Койт Оялийв, Юхан Рохтла и Эйк Херманн из архитектурного бюро KUU Arhitektid.

Строительство нового здания Художественной академии финансируется фондом регионального развития ЕС в рамках программы ASTRA.

Андрей Крашевский
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