В Тарту открылась посвященная многодетным семьям фотовыставка

Фотовыставка с кадрами многодетных семей Южной Эстонии открылась в Тартуском центре науки AHHAA. В самой большой из десяти семей, которые удалось запечатлеть фотографу Грете Рыым, растёт сразу 18 детей, передает "Актуальная камера" .

94 ребёнка самых разных возрастов со всей Южной Эстонии стали героями фотовыставки, посвящённой многодетным семьям. Как рассказывает фотограф Грете Рыым, на создание серии снимков её вдохновила любовь.

"У меня долгое время было желание сделать фотографии семей, в которых растёт много детей и много любви, которая вдохновляет меня", - рассказала автор выставки Грете Рыым.

Десять фотографий - по одной на каждую семью - действительно полны любви и радости к жизни. По словам Грете Рыым, получать столь искренние кадры ей удаётся благодаря использованию игровых приёмов.

"Я никогда не прошу моделей смотреть в камеру и улыбаться, а всегда пытаюсь получить искреннюю улыбку посредством игры. Эти игры очень разнообразные, и обратная связь от каждой из семей была очень хорошей: для них это был один из самых лучших и весёлых дней лета", - продолжила рассказ Рыым.

Для таких больших семей возможность собраться вместе для совместного фото - уже событие, отмечают в Союзе многодетных семей Эстонии, который также поддержал идею создания выставки.

"Собрать всю семью, чтобы сделать этот снимок и быть всем вместе на одной фотографии, с одной стороны, очень просто, но с другой стороны - такое случается крайне редко", - отметил президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

В ближайшие месяцы кадры с многодетными семьями Южной Эстонии можно увидеть на втором этаже Центра науки AHHAA., а затем выставка отправится в турне по другим регионам страны.