logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В Тарту открылась посвященная многодетным семьям фотовыставка

Video
Владислав Лушин
Cегодня 21:31
Рубрика: Культура

Фотовыставка с кадрами многодетных семей Южной Эстонии открылась в Тартуском центре науки AHHAA. В самой большой из десяти семей, которые удалось запечатлеть фотографу Грете Рыым, растёт сразу 18 детей, передает "Актуальная камера" .

94 ребёнка самых разных возрастов со всей Южной Эстонии стали героями фотовыставки, посвящённой многодетным семьям. Как рассказывает фотограф Грете Рыым, на создание серии снимков её вдохновила любовь.

"У меня долгое время было желание сделать фотографии семей, в которых растёт много детей и много любви, которая вдохновляет меня", - рассказала автор выставки Грете Рыым.

Десять фотографий - по одной на каждую семью - действительно полны любви и радости к жизни. По словам Грете Рыым, получать столь искренние кадры ей удаётся благодаря использованию игровых приёмов.

"Я никогда не прошу моделей смотреть в камеру и улыбаться, а всегда пытаюсь получить искреннюю улыбку посредством игры. Эти игры очень разнообразные, и обратная связь от каждой из семей была очень хорошей: для них это был один из самых лучших и весёлых дней лета", - продолжила рассказ Рыым.

Для таких больших семей возможность собраться вместе для совместного фото - уже событие, отмечают в Союзе многодетных семей Эстонии, который также поддержал идею создания выставки.

"Собрать всю семью, чтобы сделать этот снимок и быть всем вместе на одной фотографии, с одной стороны, очень просто, но с другой стороны - такое случается крайне редко", - отметил президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

В ближайшие месяцы кадры с многодетными семьями Южной Эстонии можно увидеть на втором этаже Центра науки AHHAA., а затем выставка отправится в турне по другим регионам страны.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 28.12.2016 (20:00)

Погода

foto
В среду возможен снег и мокрый снег

Новости Эстонии

foto
Из-за теплой зимы на лесных дорогах установлены ограничения для грузовиков
 foto
В детские приюты все чаще попадают дети наркозависимых родителей
 foto
Председатель комиссии по гособороне Ханнес Хансо: бюджет на оборону должен вырасти в два раза
 foto
В Рапла растет недовольство реформой в работе регионального бюро ARK
 foto
Город Пярну объединился с волостями Пайкузе и Аудру

Зарубежные новости

foto
Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан
 foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
 foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке