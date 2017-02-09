Искать худрука для Русского театра начнут 3 февраля

Здание Русского театра Эстонии. Фото: Scanpix/Postimees

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказал директор Русского театра Тыну Ленсмент.

"Сегодня объявить конкурс мы уже не успеем, необходимо еще проверить текст соответствующего объявления. Поэтому объявим его уже завтра. Заявки от кандидатов будут приниматься до 10 марта", - добавил Ленсмент.

"Когда подведем итоги конкурса? Точную дату назвать сложно. Это будет зависеть от того, сколько человек примут участие в конкурсе, потому что с подходящими претендентами необходимо встречаться лично. Но хотелось бы объявить победителя уже в конце марта. Если же это произойдет в первой половине апреля, то тоже ничего страшного", - сказал Тыну Ленсмент.

Ранее в четверг, 2 февраля, стало известно, что нынешний художественный руководитель Русского театра Эстонии Игорь Лысов собирается уйти из театра.

Поводом послужило решение администрации не продлевать с ним трудовой договор, который заканчивается в сентябре, а объявить конкурс по поиску нового художественного руководителя.

Самому Лысову также было предложено принять участие в конкурсе, но он от такой возможности отказался.