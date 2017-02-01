Редактор rus.err.ee Сергей Михайлов вошел в список номинантов на лучшую статью 2016 года
Союз газет Эстонии в среду выбрал лучшие публикации печатных и интернет-СМИ на русском языке за прошлый год. В число номинантов конкурса вошли журналисты трех изданий, в том числе редактор русскоязычного новостного портала Эстонского телерадиовещания (ERR) Сергей Михайлов.
На премию в номинации "лучшая статья на русском языке" выдвинута статья Михайлова о претензиях Языковой инспекции к нарвским таксистам, от которых ведомство потребовало сдать экзамен на владение эстонским языком на уровень В1 к июлю 2017 года или лишиться лицензии. Этот материал вызвал широкий резонанс в обществе.
В короткий список претендентов также вошли журналистка МК-Эстония Оксана Авдеева за статью о педофилии и журналисты русскоязычной версии газеты Postimees Николай Караев и Елизавета Фомина за статьи о финансовых проблемах Русского театра.
Имя победителя будет объявлено 3 марта.
В общей сложности на конкурс в этой номинации были представлены 12 работ. Решение принимало жюри под председательством медиаэксперта Павла Иванова в составе главного редактора "Деловых ведомостей" Алены Стадник, журналистки Viru Prospekt Светланы Зайцевой, главного редактора "МК-Эстония" Андрея Титова и редактора "Радио 4" Артура Аукона.
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