В Пярну снимают фильм на основе произведений Булгакова, Лермонтова и Унта

В Пярну проходят съемки фильма с рабочим названием "Убийство в отеле". В основу сюжета положены произведения эстонского писателя Мати Унта и русских классиков - Булгакова и Лермонтова. Над картиной работают студенты выпускного курса Балтийской школы кинематографии и СМИ.

Об этом вечером в воскресенье, 5 февраля, сообщила новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера", отметив, что съемочной площадкой стала историческая вилла Амменде.

Атмосфера и интерьеры здания, построенного в 1905-м году, как нельзя лучше подходят к сюжету киноленты под рабочим названием "Убийство в отеле", говорит репортер Ирина Газизулина, по словам которой, фабула фильма детективная.

"Да. Можно так сказать. Но не в самом простом смысле. Всё-таки очень много инспирации получили от Булгакова. Так что тут всё не очень, как по психологии человека", - пояснила исполнительница главной женской роли Яаника Арум.

Режиссер фильма Торми Тороп отмечает, что работа над сценарием была непростой. Ведь фильм - это мозаика из известных классических произведений.

"В основе фильма - 3 книги. Роман Мати Унта "Убийство в отеле", первая часть романа Булгакова "Мастер и Маргарита" и последняя глава книги Лермонтова "Герой нашего времени", - рассказал Тороп.

Над съемками фильма работают студенты выпускного курса Балтийской школы кинематографии и СМИ. Кинокартина станет их дипломной работой.

Первый показ фильма "Убийство в отеле" запланирован на конец мая.