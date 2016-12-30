Подборка фильмов от ETV+ на рождественские выходные: в эфире не только комедии

Подборка фильмов на Рождество от ETV+ Фото: кадры из фильмов

Команда телеканала ETV+ в программе, подготовленной на праздничные выходные, предоставит телезрителям возможность посмотреть фильмы разных жанров – от комедии до приключений и от мелодрамы до брутального вестерна.

За время существования канала многие зрители успели оценить тот факт, что им предлагают в основном новинки режиссеров из разных стран. Жанры – от попкультуры до авторского кино. Устоялись и ежедневные жанровые кинорубрики – экшн, приключения, драмы, ретроспектива, новое русское кино.

Концепция канала позволяет посмотреть фильмы не только в определенное время по телевизору, но и в интернете в течение семи дней после показа. Правда, только на территории Эстонии, отметил специалист по закупке фильмов для ETV+ Сергей Трофимов.

"В моем понимании, один из центральных вопросов кино заключается в возможности найти границу между фантазией и реальностью. Чего мы хотим? Хотим ли мы погрузиться в мир каких-то фантазий, грез или хотим созерцать сложность бытия, если можно так сказать – онлайн происходящего. В наше время, с одной стороны, в искусстве стало слишком много реализма, с другой – людям нужен выдуманный мир", – пояснил Сергей Трофимов принцип выбора фильмов для телеканала.

Итак, что же подготовил для зрителей телеканал ETV+

Пятница 23 декабря

21:15 – "Темная долина" (Австрия, 2014), драма/вестерн/боевик

В предпраздничный вечер будет показан фильм в стиле экшн. "Я сразу обратил внимание на этот фильм", – сказал Трофимов.

На вопрос, почему в преддверии светлого христианского праздника выбран такой брутальный фильм, специалист по закупкам ответил: "Когда все показывают что-то очень рождественское, то людям надо предложить что-то противоположное".

Действие вестерна по роману музыковеда и кинокритика Томаса Уиллманна разворачивается в затерянной в альпийских горах деревеньке, жители которой практически отрезаны от внешнего мира. Туда приезжает некто Грейдер – загадочный, непохожий на местных фотограф, который находит приют в семействе Бреннеров. Вскоре выясняется, что в этих местах весьма небезопасно: уже много лет долина подчинена преступному клану, который обирает жителей, убивает, совершает немыслимые бесчинства, и похоже, гостя привела сюда жажда мести. Работа Андреаса Прохаска, с Сэмом Райли и Тобиасом Моретти в главных ролях.

Трейлер фильма "Темная долина":

Суббота 24 декабря

18:35 – "Ирония любви" (Россия/Казахстан, 2010), мелодрама/комедия

"Нас часто критикуют за малое число комедий – в предстоящие выходные мы реабилитируемся и покажем несколько легких, фантазийных фильмов", – сказал Трофимов.

Красотка Асель – частая героиня светской хроники, еe жених – владелец нефтяных вышек, еe день начинается с шопинга и заканчивается ужином в дорогом ресторане, еe дар – притягивать к себе мужчин. Подруги немного завидуют ей, поэтому, когда Асель объявляет о своем желании работать ведущей на телевидении, одна из них предлагает пари. Она замолвит за неe словечко на одном из телеканалов, если Асель соблазнит первого встречного мужчину. Им оказывается очкарик Алексей по прозвищу "Ботаник". У красавицы очень мало времени и множество препятствий, самое главное из которых – его мама.

Трейлер фильма "Ирония любви":

20:25 – "Рождество под шубой" (США, 2014), драма/мелодрама

"Это такая чисто американская история, с волшебством и Дедом Морозом", – отметил Трофимов.

Жизнь молодого доктора Лоры шла в соответствии с ее планами и пожеланиями, пока в один день удача не отвернулась от девушки. Ушел любимый, отказали в приеме на престижную работу. Отчаявшись, Лора решает рискнуть и принять контрпредложение: соглашается занять место врача в маленьком городке на Аляске. Там она знакомится с отличными людьми, находит любовь и начинает подозревать, что один из ее новых знакомых – самый настоящий Дед Мороз.

Трейлер фильма "Рождество под шубой":

21:50 – "Молодость" (Италия/Франция/Великобритания/Швейцария, 2015) драма/мелодрама/комедия

"Это фильм для киноэстетов, которые хотят увидеть что-то особенное в рождественский вечер. Игру хороших актеров, красивые виды, вычурный мир, в котором присутствуют отсылки к низшим проявлениям человеческих страстей – страсти, похоти", – пояснил специалист по закупке фильмов для ETV+.

Нашумевшая работа обласканного критиками и зрителями итальянца Паоло Соррентино – беседы, переживания и наблюдения двух пожилых друзей, коротающих лето на альпийском курорте. Фрэд – прославленный композитор и дирижер, вопреки просьбам самой королевы Англии, отказывается выступить на дне рождения принца Филиппа, и на то у него есть веская причина. Мик, оскароносный режиссер, вовсю работает над новым сценарием "фильма-откровения", но дело не слишком спорится. Фрэд и Мик уже полвека дружат, смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого мира. Пребывая в замкнутом мирке дорогого швейцарского отеля, они любуются на бьющую ключом жизнь и молодую энергию, подводя итог своей, уже пройденной, жизни. В ролях – Майкл Кейн, Харви Кейтель, Рэйчел Вайс, Пол Дано, Джейн Фонда и другие.

Трейлер фильма "Молодость":

Воскресенье 25 декабря

15:55 – "Том Сойер" (США, 1973), приключенческий

"Фильм, который можно смотреть всей семьей. Я видел эту ленту еще в детстве – очень позитивный, хороший фильм. На мой взгляд, это отличная альтернатива для воскресного дня", – сказал Трофимов.

Том – озорной мальчишка, живущий в маленьком городке на берегу реки Миссисипи в середине XIX века. Вместе с лучшим другом, сиротой Гекльберри Финном, он то и дело попадает в разные истории. Однажды мальчики оказываются ночью на кладбище и становятся свидетелями убийства. Удастся ли им спасти невиновного Мефа Поттера и самим остаться в живых?

Трейлер фильма "Том Сойер":

20:55 – "Сент-Амур: Удовольствия любви" (Франция, 2016), комедия

"Просто хорошая комедия", – был комментарий эксперта.

Молодой фермер Брюно больше не хочет быть крестьянином и заниматься разведением племенных быков. Он мечтает о женитьбе. Стремясь помочь сыну преодолеть кризис и разобраться в себе, отец Брюно отправляется с ним в поездку по винодельческим регионам Франции. В пути их сопровождает незадачливый ловелас Майк. Трое путешественников не только наслаждаются восхитительными винами, но и попадают в самые невероятные любовные истории. В ролях – Жерар Депардье, Бенуа Пульворд, Кьяра Мастроянни и другие.

Трейлер фильма "Сент-Амур: Удовольствия любви":

22:35 – "Ивановы" (России, 2016), социальная драма, комедия

"Он напомнил мне фильм российского режиссера Лидии Бобровой "Бабуся" о бабушке, которая никому не нужна. Здесь немножко другая история, но в чем-то похожая. Такой реализм. В Рождество – самое время подумать о семейных ценностях, вспомнить о наших родственниках", – прокомментировал Трофимов.

Брат и сестра Петр и Ольга Ивановы поглощены рутиной повседневной жизни. У Петра – семья, непослушные дети и нелюбимая работа. У Ольги – роман с человеком, который ей совершенно не подходит. Неожиданно в их размеренные и скучные будни врывается отец, с которым они уже много лет не общались. У Ивана Ивановича фамильный девиз: "Мы – Ивановы! На нас все держится!", который он любит повторять. Но семья далека от того, чтобы называться идеальной, и им предстоит пройти через множество комичных и драматических ситуаций, чтобы восстановить отношения и наладить собственные жизни. В главных ролях – Владимир Меньшов, Федор Лавров, Наталья Ткаченко.

Трейлер: