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Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского начнется на ETV+ 5 января

Андрей Тарковский. Фото: Scanpix/RIA Novosti
Cегодня 19:19
Рубрика: Культура

5 января на телеканале ETV+ начнется ретроспектива фильмов Андрея Тарковского, в ходе которой в течение полутора месяцев будут показаны лучшие фильмы знаменитого советского режиссера.

Фильмы Тарковского будут показываться каждый четверг на телеканале ETV+ с 5 января по 9 февраля. Ретроспектива посвящена 85-летию со дня рождения режиссера.

5 января в 21:20 ETV+ покажет художественный фильм "Андрей Рублев" 1966 года. Тарковский снял эту киноленту, когда ему было всего 33 года. Это фильм о квинтэссценции русской души, о божественном даре искусства, о том, что опыт нельзя перенять или передать, его можно только пережить самому.

Огромное влияние Тарковского на мировой кинематограф общепризнано. Дань Тарковскому угадывается в картинах режиссеров со всего света: от Ларса фон Триера до Алехандро Иньярриту, от Алексея Балабанова и Робера Лепажа до Вейко Ыунпуу. Однако ни один фильм Тарковского не похож на другие его работы, а ни одна из них не похожа на фильмы других авторов. Его фильмы по сей день смотрятся так, будто сняты они были сняты не несколько десятков лет назад, а в будущем.

После выхода в эфир все кинофильмы будут доступны к просмотру на сайте etvpluss.ee.

ETV+ покажет следующие фильмы Тарковского:

5 января в 21:20 – "Андрей Рублев" (1966)

12 января в 20:50 – "Иваново детство" (1962)

19 января в 20:55 – "Зеркало" (1974)

26 января в 20:55 – "Сталкер" (1979)

2 февраля в 20:55 – "Солярис" (1972)

9 февраля в 20:55 – "Жертвоприношение" (1986)

19 января в 22:40 на ETV+ будет также показан документальный фильм "Тарковский. Эстонский сюжет" снятый Эллой Аграновской и Николем Шарубиным в 2015 году.

Андрей Крашевский
Редактор

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