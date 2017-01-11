Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского начнется на ETV+ 5 января
5 января на телеканале ETV+ начнется ретроспектива фильмов Андрея Тарковского, в ходе которой в течение полутора месяцев будут показаны лучшие фильмы знаменитого советского режиссера.
Фильмы Тарковского будут показываться каждый четверг на телеканале ETV+ с 5 января по 9 февраля. Ретроспектива посвящена 85-летию со дня рождения режиссера.
5 января в 21:20 ETV+ покажет художественный фильм "Андрей Рублев" 1966 года. Тарковский снял эту киноленту, когда ему было всего 33 года. Это фильм о квинтэссценции русской души, о божественном даре искусства, о том, что опыт нельзя перенять или передать, его можно только пережить самому.
Огромное влияние Тарковского на мировой кинематограф общепризнано. Дань Тарковскому угадывается в картинах режиссеров со всего света: от Ларса фон Триера до Алехандро Иньярриту, от Алексея Балабанова и Робера Лепажа до Вейко Ыунпуу. Однако ни один фильм Тарковского не похож на другие его работы, а ни одна из них не похожа на фильмы других авторов. Его фильмы по сей день смотрятся так, будто сняты они были сняты не несколько десятков лет назад, а в будущем.
После выхода в эфир все кинофильмы будут доступны к просмотру на сайте etvpluss.ee.
ETV+ покажет следующие фильмы Тарковского:
5 января в 21:20 – "Андрей Рублев" (1966)
12 января в 20:50 – "Иваново детство" (1962)
19 января в 20:55 – "Зеркало" (1974)
26 января в 20:55 – "Сталкер" (1979)
2 февраля в 20:55 – "Солярис" (1972)
9 февраля в 20:55 – "Жертвоприношение" (1986)
19 января в 22:40 на ETV+ будет также показан документальный фильм "Тарковский. Эстонский сюжет" снятый Эллой Аграновской и Николем Шарубиным в 2015 году.
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