Конкурс иллюстраций к роману Таммсааре выиграл молодой художник

У стен дома-музея классика эстонской литературы. Фото: ERR

В таллиннском доме-музее классика эстонской литературы Антона Хансена Таммссааре в понедельник, 30 января, объявили имя победителя конкурса иллюстраций к самому известному роману писателя "Правда и справедливость".

Им стал служащий сейчас в Силах обороны молодой художник Марк Антониус Пухкан, сообщает Раэпресс. Специальной премии удостоена художник Инге Кудисийм.

По мнению жюри, работы Пухкана отличаются свежестью восприятия, своеобразием, чем и привлекают внимание.

Конкурс объявили в начале 2016 года музей Таммсааре и Общество друзей Таммсааре и Вильде. Они планируют выпустить иллюстрированное лучшими работами издание первого тома "Правды и справедливости" к отмечаемым в следующей году 140-летию со дня рождения Таммсааре и 100-летию Эстонской Республики.

Победитель конкурса получит денежную премию в размере 1000 евро Лауреату специальной премии положено 300 евро.

Антон Хансен родился 30-го января 1878-го года в волости Альбу Ярва-Мадиского прихода на хуторе Пыхья-Таммсааре. Позднее он решил использовать название своего родного хутора в качестве псевдонима.