Из-за передачи Исаакиевского собора уволят почти 160 музейщиков

Акции протеста против намерения предать Исаакиевский собор РПЦ. Фото: TASS/Scanipix

"В жизни музея наступают серьезные изменения, которые коснутся и жизни сотрудников. Как ни просчитывай, получается, что 158 человек при изъятии Исаакиевского собора нужно будет трудоустраивать. Нынешняя ситуация на рынке труда не такая, чтобы человек беззаботно относился к таким угрозам. Мне очень жаль, потому что это специалисты, которые воспитывались этим музеем и работали на него многие годы, а кое-кто и десятилетия", – сказал Буров в интервью Интерфаксу.

По его словам, следующим Русской православной церкви могут передать храм Спаса на Крови

Ранее стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви на срок 49 лет, при этом сохранив его музейную функцию. Здание должно перейти под управление Церкви не позднее 1 марта 2019 года. Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичную просьбу Церкви, сославшись на экономические соображения.

Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника ей уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.