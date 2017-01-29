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"Преступление и наказание": страшный сон Родиона Раскольникова

Спектакль Русского театра "Преступление и наказание". Фото: Елена Вильт
Александр Семенов
Cегодня 15:58
Рубрика: Культура

Полтора века прошло с тех пор, как Федор Михайлович Достоевский окончил свой великий роман "Преступление и наказание". И с тех пор его героя Раскольникова не перестает преследовать образ убиенной старушки-процентщицы и ее сестры Елизаветы — в разных интерпретациях и ипостасях. В этот раз своей версией трагической драмы студента Раскольникова поделился художественный руководитель Русского театра Эстонии Игорь Лысов.

Первое и, пожалуй, самое главное удивление в этой постановке вызывает выбор места — поскольку большому залу театра режиссер предпочел малый. На первый взгляд, это не самая подходящая площадка для произведения таких масштабов, однако в постановке Лысова все настолько замешано вокруг Раскольникова, его внутреннего мира, что небольшое помещение и близость актеров к зрителям — это явное достоинство, которое позволяет всем присутствующим не только пережить все происходящее с героем, но и как бы оказаться в его шкуре, побывать в его голове.

На самом деле, на протяжении всего спектакля не покидает стойкое ощущение того, что все, что ты видишь на сцене — это происходит именно в голове многострадального студента, но никак не наяву. Эпизоды повести сменяют себя незаметно, если не сказать сумбурно — и часто без всякого перехода, а герои Достоевского появляются перед Раскольниковым из ниоткуда, практически никогда не оставляя его наедине. Вот свою исповедь перед Раскольниковым ведет Мармеладов, а уже в следующую минуту сам Раскольников неосознанно исповедуется перед Порфирием Петровичем, излагая свою теорию о существовании двух различных видов людей. Неизвестно, насколько это было запланировано постановщиком, однако такое безостановочное повествование, которое не дает передышки ни зрителю, ни герою, очень напоминает бред человека, лежащего в горячке. Как будто бы Раскольников не взаправду переживает совершенное убийство, но от одной лишь мысли о нем слег и заболел — и вот теперь в воспаленном мозгу студента идет тяжелая работа, "наказание".

Не даром практически каждый из героев спектакля чем-то напоминает не живого человека, а внутреннего демона Раскольникова. Особенно это касается Порфирия Петровича в исполнении Дмитрия Косякова. О его герое так и хочется сказать — вот часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Следователь подобно пауку опутывает оступившегося студента своими сетями, все более и более ввергая его в кошмар осознания содеянного. И в то же время только это и может помочь герою.

Фото: Елена Вильт

"На Голгофу-то тяжело всходить"

В пользу того, что действие спектакля — лишь страшный сон Раскольникова, может говорить и то, что сцена убийства процентщицы так и не показана. И знаменитый топор, и старушка с сестрой возникнут в конце, однако жертвы студента лишь простят и помилуют страдальца. И хочется верить, что это — не начало пути на Голгофу, но возвращение в сознание. Когда зрители уйдут, Раскольников очнется, будучи за теорию, за свои мысли наказан мыслями же. И Сонечке Мармеладовой не придется следовать за ним в Сибирь на каторгу.

Фото: Елена Вильт

"Кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?"

В постановке Игоря Лысова вы не увидите многих из героев романа Достоевского. Здесь нет ни Лебезятникова, ни Лужина, ни единственного друга Раскольникова — Вразумихина. Это еще более сужает повествование, делая единственным его центром именно Раскольникова — одинокого как никогда. Кажется, что даже Соня Мармеладова в этой версии романа по-настоящему не может понять и принять Родиона Романовича.

Можно сказать, что спектакль Русского театра получился менее многогранным, чем роман Достоевского. Однако иного, наверное, и нельзя ожидать от театральной постановки, ограниченной во времени и пространстве. Однако тем глубже получился образ студента Раскольникова — мечтавшего стать новым Наполеоном, и не сумевшего переступить через невинную кровь.


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