Рекомендации "АК+": куда пойти с 6 по 12 февраля

Это не криминальный сериал, и не сериал про экологический терроризм и необходимость защиты природы. Даже не про радикализм в общем смысле. Это, как мне кажется, сериал про идею. Про подчиненность человека определенной идеологии и про то, что она, эта подчиненность, с нами делает. Про непреодолимую силу инерции. Про то, что не мы решаем, где нам остановиться, если уж мы вступили на путь борьбы с чем-то во имя чего-то.