Рекомендации "АК+": куда пойти с 6 по 12 февраля
В воскресенье, 5 февраля, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
11 февраля в Центре Русской культуры откроется выставка ручных кукол и украшений "Источник радости"
12 февраля Научная школа Таллиннской телебашни приглашает всех юных ученых принять участие в программе "Лаборатория сумаcшедшего профессора".
В этот же день в Центре культуры "Линдакиви" покажут мюзикл "Шрек: приключения продолжаются" в постановке музыкального театра Sakala Laululapsed.
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