Подборка фильмов на ETV+: что смотреть в новогодние выходные

Кадры из фильмов. Фото: ERR

В канун Нового года телеканалы как правило показывают комедии – легкие, добрые, в чем-то волшебные. ETV+ поддерживает эту традицию, однако в новогодние выходные предложит зрителям также авторское фестивальное кино, приключения и документальный фильм о настоящих жителях Нарвы.

"На праздники сложно найти что-то особенное и достойное. Всегда возникает вопрос, что хочет видеть русскоязычный зритель в Эстонии: хорошо забытое старое или что-то понятное новое, а может, что-то радикально иное. Мы всегда ждем обратной связи от телезрителей", – сказал специалист по закупке фильмов для ETV+ Сергей Трофимов.

Люди хотят видеть на экране себя

"Мне очень нравится эта идея российско-молдавского режиссера Артура Аристакисяна. С нового года на телеканале появится новая рубрика эстонского кино, в которой мы наконец-то начнем смотреть на себя. В течение года появится рубрика, в которой будут показаны авторские документальные фильмы из России и о России", – рассказал о новинках Трофимов.

Рассуждая о проблеме выбора кино, он отметил, что культуре отборщиков надо учиться много лет: "Вопрос в том, как сохранить трезвость ума. С одной стороны, нельзя заигрываться в арт-хауз, авторское кино, с другой – нельзя идти путем наименьшего сопротивления. Можно давать человеку то, что он хочет, а можно преподнести то, чего он не ожидает. Человек будет следить за этим и идти дальше".

Однако вернемся к предстоящим выходным.

"На праздники мы старались выбирать больше развлекательного контента. Есть периоды, когда кажется, что надо показывать больше серьезного кино, а в праздники можно оставить более легкое", – пояснил выбор Трофимов.

Между тем вечер пятницы будет насыщенным на эмоции – в программе две драмы.

Пятница 30 декабря

12:30 Путешествие к Рождественской звезде (Норвегия, 2012), фэнтези/приключения/семейный

"Красивая, красочная картина: зимние пейзажи, волшебство. Интересно, что картина норвежская, а мы мало что знаем о кино этой страны", – отметил Трофимов.

Смелая маленькая Соня отправляется в опасное путешествие, чтобы найти Рождественскую звезду, освободить королевство от заклятия и вернуть давно пропавшую принцессу. Но коварные враги всеми силами пытаются помешать ей. И тогда в покрытых снегом норвежских горах начинается настоящее волшебное приключение.

Трейлер:

20:55 Ида (Польша, 2013), драма

Есть массовое кино, а есть фестивальное. "Ида" – явный пример фестивальной картины. "Это фильм для людей, которым нравится особенный киноязык", – пояснил Трофимов.

Польша, 1962 год. Перед тем как принять постриг, воспитанница монастыря Анна решает найти свою единственную родственницу, Ванду. От нее девушка узнает, что ее настоящее имя – Ида, и она еврейка, чья семья погибла во время Холокоста. И вот две женщины разного возраста, статуса и мировоззрения решают найти свидетелей смерти родных, чтобы узнать, что именно, когда и как с ними случилось. "Ида" – главный европейский фильм 2013 года, собравший призы всевозможных кинофестивалей и номинировавшийся на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

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22:15 - Полл (Австрия, Эстония, Германия, 2010), драма

"Красивая историческая драма. Фильм частично снят в Эстонии, в нем играют эстонские актеры", – сказал эксперт.

1914 год. В Эстонии правят балтийские немцы. Оде фон Сиринг 14 лет, она едет на каникулы из Берлина в родовое поместье Полл. Здесь живет аристократическая немецкая семья Оды – отец-ученый, одержимый сомнительными исследованиями человеческого мозга, и эксцентричная мачеха, а также расквартированные в усадьбе офицеры русской армии. Всех их объединяет страх перед угрозой разрастания националистических и анархических настроений, которыми охвачено местное население. Однажды в заброшенном уголке усадьбы Ода обнаруживает раненого эстонца и принимает немыслимое по тяжести возможных для нее последствий решение не выдавать беглеца. Но это решение – не последнее, которое ей предстоит принять в ее теперь уже взрослой жизни. В главных ролях Паула Бир и Тамбет Туйск. Режиссер Крис Краус. Съемки фильма производились в Пярнуском уезде, на побережье Матси, в специально построенном для этого здании мызы.

Суббота, 31 декабря

Суббота – день российских комедий. "Мне сложно комментировать эту категорию фильмов. Они как фастфуд, который легко потребляется и не напрягает. Это масскультура, которая пользуется спросом", – прокомментировал Сергей Трофимов.

15:10 Ёлки лохматые (Россия 2014), комедия

Девочка Настя, хозяйка Пирата и Йоко, уезжает с бабушкой в Питер, и оставляет питомцев в отеле для собак. Расценив это как предательство, животные сбегают домой, где можно наконец "почувствовать себя человеком" – есть сколько угодно, играть без устали и спать на хозяйской кровати. Но райский отдых четвероногих прерывает пара незадачливых воришек, которых ждет нечеловеческий прием.

18:35 С новым годом, мамы! (Россия, 2012), комедия

Киноальманах "С новым годом, мамы!" стал продолжением фильма "Мамы". В фильме – истории и приключения новых героев, объединенных одним чувством – любовью к маме. В альманах вошли 5 новелл: "Война мам" (в ролях: Екатерина Вилкова, Светлана Иванова, Максим Виторган, Константин Крюков и др.), "Виолончелист" (в ролях: Татьяна Васильева, Виктор Васильев, Агния Дитковските, Гарик Харламов и др.), "Соломоново решение" (в ролях: Екатерина Климова, Ольга Сутулова, Ксения Попович, Алексей Гришин и др.), "Счастливые числа" (в ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и др.), "Париж" (в ролях: Ален Делон, Ирина Розанова, Павел Воля). Смешные и трогательные, лиричные и комичные – каждая новелла расскажет историю мамы и ребенка, двух самых близких людей на свете. Ведь что бы не происходило, мама остается тем человеком, который будет любить всегда и несмотря ни на что.

20:40 Ёлки 1914 (Россия, 2014), комедия

Начало ХХ века, Российская империя, канун Рождества. Декабрьские пробки, праздничные гулянья, роскошные балы и скромные праздники, титулованные дворяне и обычные крестьяне, царская семья и солдаты первой мировой войны, прогрессивные поэты и первые фигуристы. Все тогда было иначе, за исключением главного праздника. Люди готовились, жили, верили, мечтали и ждали настоящего чуда – Рождества! Новогоднее кино "из прошлого" от Тимура Бекмамбетова, бессменного автора франшизы "Ёлки". В ролях Константин Хабенский, Иван Ургант, Сергей Светлаков, Нина Дворжецкая, Альберт Филозов и другие.

Воскресенье, 1 января

14:20 Дабл трабл (Россия, 2015), комедия

"Семейный вариант легкой комедии", – таков был комментарий специалиста по закупке фильмов для ETV+

Закоренелый холостяк Роман работает на радио. Как заправский психолог, он раздает слушателям советы, сдабривая их остротами и шутками, пока однажды судьба сама не решает над ним подшутить. На вопрос 20-летней Алены, ехать ли ей к отцу, Роман отвечает "Конечно! Я был бы рад". Роман еще не знает, что звонящая – его дочь, плод случайной связи, и у нее есть сын. В одночасье холостой ведущий становится не только отцом, но и дедушкой. Новоиспеченные родственники превращают жизнь беззаботного Романа и его девушки Саши – светской львицы и владелицы радиостанции – в настоящий ад. И только чудо сможет сделать их одной семьей.

15:45 Актуальная Нарва (Эстония, 2016), документальный фильм

Картина была создана телеканалом ETV+ к Фестивалю мнений в Нарве. "И у этого фильма была невероятная обратная связь – люди узнавали себя в старых документальных кадрах. Только в таких странах, как наша, возможен прямой контакт со зрителем. На мой взгляд, работа с архивами очень важна. Это хорошее начинание", – отметил Трофимов.

Что такое 50 или 60 лет? Для человека – это целая жизнь, но для истории – лишь миг. В документальном фильме показана история Нарвы сквозь призму телепередач и кинохроники с 1960 годов и по сей день. Использованы самые яркие моменты из архивов Эстонского национального телерадиовещания: эпизоды из новостной программы "Актуальная Камера" и других проектов ERR.

16:55 Территория (Россия, 2014), драма, приключения

Фильм, созданный для больших экранов. "Очень красивое кино. Правда, на мой взгляд, в фильме неоправданно слишком сильна любовная линия. Фильм о золотоискателях намного интереснее, чем любовные переживания. Это советская романтика в хорошем смысле этого слова. Я его посмотрел с большим удовольствием", – сказал Трофимов.

1960 год. Крайний Северо-Восток СССР. На берегу Ледовитого океана, в центре Территории, стоит Поселок, где живут искатели золотых россыпей. После войны стране нужно золото, но Территория продолжает давать только олово. Приходит приказ закрыть геологическое управление. Но легендарный Будда, хозяин Территории Илья Чинков, убежден, что золото есть. Он бросает вызов судьбе и за один полевой сезон берется его найти. Для победы ему нужны люди, которые поверят в золото Территории так же, как верит он сам.

21:00 Шерлок, Пустой катафалк 1/3 (Великобритания, 2013), триллер/драма/криминал/детектив

Канал ETV+ начал показывать сериал "Шерлок" в конце октября и показал два сезона. Третий сезон, специальный выпуск и начало четвертого будут показаны в течение января.

Прошло два года с тех пор, как Ватсон похоронил своего друга Шерлока. В жизни Джона многое изменилось: теперь у него есть невеста и постоянная работа. Андерсон, считающий Холмса живым, организовывает клуб, где поклонники Шерлока делятся идеями, как бы он мог ускользнуть от смерти. Внезапно вполне живой Холмс возвращается в Лондон и разыскивает Ватсона, а тем временем некто готовится взорвать парламент Великобритании.

22:25 Спасибо, папа (Армения, 2014), комедия

Добрая, хорошая, колоритная армянская комедия – прокомментировал Трофимов. "Наконец-то бывшие республики Советского Союза, не считая Прибалтики, начали тоже снимать кино, создавать институты кино".

В свой день рождения Вирджи, живущая в Нью-Йорке, получает неожиданный подарок. От отца, которого она не видела больше десяти лет, девушке достается наследство в 50 млн долларов. Но чтобы его получить, придется выполнить одно условие: найти армянина с редчайшим именем Баргевос и выйти за него замуж. На все это ей дается всего месяц. Чтобы встретить свое "счастье" и не упустить миллионы, Вирджи спешно вылетает в Армению, где, как ей удалось выяснить, живет один-единственный Баргевос.