Тарту претендует на звание европейской культурной столицы 2024 года

Город Тарту поборется за звание европейской культурной столицы 2024 года, передает "Актуальная камера".

В этот год одна из двух культурных столиц континента будет расположена в Австрии, а другая – в Эстонии. По задумке тартуских властей, к 2024 году театр Vanemuine должен достроить новую экспериментальную сцену формата "black-box", а сам город собирается обратить больше внимания на сотрудничество культурных и образовательных учреждений – не только на местном, но и на международном уровне.

"Европейская культурная столица должна быть способной к международному сотрудничеству в сфере культуры. Тарту – это международный город, здесь есть академический театр мирового уровня, Тартуский университет, богатая культурная жизнь", – перечислил мэр Тарту Урмас Клаас.