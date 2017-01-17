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Исакиевский собор в Санкт-Петербурге передадут в ведение Русской православной церкви

Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 20:49
Рубрика: Культура

Администрация Санкт-Петербурга приняла решение передать Исакиевский собор в ведение Русской православной церкви (РПЦ) с сохранением за ним музейных функций.

Об этом губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил агентству ТАСС во вторник, 10 января.

По словам губернатора, у собора останутся и музейные функции, причем доступ в здание будет обеспечен представителям всех без исключения конфессий. "По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию ", - пояснил Полтавченко.

Он уточнил, что дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет церкви.

По оценкам дирекции музея-памятника "Исаакиевский собор", здание, являющееся одним из символов Санкт-Петербурга, требует постоянной, практически ежедневной реставрации. Ежегодный бюджет музея составляет около 650 млн рублей. Исаакиевский собор считается одним из лучших кафедральных соборов Европы, построенных в XIX веке, и одним из величайших купольных зданий. В России он уступает по масштабу только храму Христа Спасителя, в Европе - соборам Св. апостола Петра в Риме, Св. апостола Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фиоре во Флоренции.

О соборе

Ежегодно Исаакиевский собор посещают более 3 млн туристов, это один из самых популярных туристических объектов Петербурга.

В советские годы собор использовался как музей. Богослужения в нем были прекращены с 1928 года и были восстановлены лишь в 1990 году. Более 20 лет здание используется совместно музеем и церковью, причем, по информации прихода Исаакиевского собора, в последние месяцы службы в храме совершаются каждый день, утром и вечером.

В Рождество 2016 года впервые за 88 лет прошел крестный ход. Здание собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Летом 2015 года Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор, однако городские власти в тот момент в просьбе отказали, и решили продолжить существующую более 20 лет практику совместного использования храма музеем и церковью.

Андрей Крашевский
Редактор

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