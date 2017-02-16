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Госпремии по 64 000 евро в области культуры получат Неэме Ярви, Лембит Ульфсак и Калле Касемаа

Дирижер Неэме Ярви Фото: Scanpix/PRNPM/EMF
Cегодня 12:36
Рубрика: Культура

На своем заседании в четверг, 9 февраля, правительство Эстонии утвердило лауреатов государственных премий в области культуры.

Премию за дело всей жизни в области культуры, которая вручается трем лауреатам за выдающуюся продолжительную творческую деятельность, в этом году получат дирижер Неэме Ярви, актер Лембит Ульфсак и переводчик Калле Касемаа.

В данной категории размер каждой премии равен 64 000 евро.

Пять премий в области культуры в размере 9600 евро вручаются за представленные в прошлом году общественности выдающиеся творческие свершения. Их получат актриса Мари-Лийз Лилль и драматург и режиссер Пааво Пийк (за совместный спектакль "Со второго взгляда"), джазовая певица и композитор Кадри Вооранд (за альбом Armupurjus и активную концертную деятельность), композитор Свен Грюнберг (за юбилейный концерты "Автопортреты"), вокальный ансамбль Vox Clamantis (за 20-й сезон и диск CD Арво Пярт "The Deer´s Cry") и дизайнер Кадри Мялк (за две индивидуальные выставки и книгу "Завет").

Вручение наград пройдет 24 февраля в Академии наук в Таллинне.

Сергей Михайлов
Редактор

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