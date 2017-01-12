Финская рок-группа Rämlord спела на русском языке песню "Матушка"

Янне Маннонен из группы Rämlord. Фото:YLE

Финская рок-группа Rämlord выпустила необычный сингл: современную версию русской народной песни "Матушка". Интересно, что до начала проекта музыканты не знали ни слова по-русски. В течение трех с половиной месяцев солист группы с помощью преподавателя учился правильно произносить русские слова.

"На протяжении двух-трех лет я думал о том, что "Матушка" - такая хорошая песня, что на нее обязательно надо записать кавер. Эта песня – не шутка. Если люди в России поймут, что мы делаем это серьезно и так хорошо, как можем, совсем не зная языка, то надеюсь, что это оценят по достоинству", - сказал порталу YLE барабанщик Янне Маннонен.

Как говорит Маннонен, его группа – первая в истории Финляндии, члены которой, не зная языка, записали песню на русском. "Мои русские знакомые были очень удивлены, когда узнали о песне. Мне говорили, что ее уже проигрывали на каких-то радиостанциях в России".

На песню "Матушка" имеются разные версии, но Rämlord взяла в основу версию Жанны Бичевской. Как считает Маннонен, именно с этой песней у Rämlord есть шанс пробиться на российский рынок, хотя до сих пор группа ориентировалась исключительно на отечественного слушателя.