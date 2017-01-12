logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Финская рок-группа Rämlord спела на русском языке песню "Матушка"

Янне Маннонен из группы Rämlord. Фото:YLE
Cегодня 19:00
Рубрика: Культура

Финская рок-группа Rämlord выпустила необычный сингл: современную версию русской народной песни "Матушка". Интересно, что до начала проекта музыканты не знали ни слова по-русски.

Финская рок-группа Rämlord выпустила необычный сингл: современную версию русской народной песни "Матушка". Интересно, что до начала проекта музыканты не знали ни слова по-русски. В течение трех с половиной месяцев солист группы с помощью преподавателя учился правильно произносить русские слова.

"На протяжении двух-трех лет я думал о том, что "Матушка" - такая хорошая песня, что на нее обязательно надо записать кавер. Эта песня – не шутка. Если люди в России поймут, что мы делаем это серьезно и так хорошо, как можем, совсем не зная языка, то надеюсь, что это оценят по достоинству", - сказал порталу YLE барабанщик Янне Маннонен.

Как говорит Маннонен, его группа – первая в истории Финляндии, члены которой, не зная языка, записали песню на русском. "Мои русские знакомые были очень удивлены, когда узнали о песне. Мне говорили, что ее уже проигрывали на каких-то радиостанциях в России".

На песню "Матушка" имеются разные версии, но Rämlord взяла в основу версию Жанны Бичевской. Как считает Маннонен, именно с этой песней у Rämlord есть шанс пробиться на российский рынок, хотя до сих пор группа ориентировалась исключительно на отечественного слушателя.

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 05.01.2017 (18:00)

Погода

foto
В четверг похолодает, метель ослабеет к вечеру

Новости Эстонии

foto
Закрывается единственный в Йыгева арестный дом, задержанных будут возить в Тарту
 foto
В центре Тарту появится парковочный дом
 foto
Таллиннский трамвай может быть продлен до пассажирского порта и поселка Юри
 foto
В Пярну на пешеходном переходе появилась система, сообщающая о приближении людей
 foto
На первом этапе админреформы почти 80% самоуправлений договорились об объединении

Зарубежные новости

foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии
 foto
Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле
 foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом