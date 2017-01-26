Эстонский театр R.A.A.A.M. покажет спектакль "Оборотень" в Норильске

"Оборотень". Фото: R.A.A.A.M

В воскресенье, 22 января, в рамках V Лаборатории современной драматургии "Полярка" на Основной сцене Норильского Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского будет показан спектакль эстонского театра R.A.A.A.M "Оборотень" по пьесе Аугуста Кицберга в постановке якутского режиссера Сергея Потапова.

Ежегодная лаборатория современной драматургии "Полярка" пройдет с 22 по 25 января, передает официальный сайт театра.

Ставшая классикой пьеса Аугуста Кицберга повествует о взаимоотношениях "своих" и "чужих", толпы и индивидуума, обычного и исключительного, что весьма созвучно современной действительности.

"Рядом с церковью жестоко расправляются с молодой женщиной, считая ее ведьмой. Ее маленькую дочь Тийну берет на воспитание хозяин хутора Таммару. Семья живет дружно несколько лет — до тех пор, пока в дом не врывается любовь. Приемная дочка Мари влюблена в хозяйского сына Маргуса, но тот без ума от Тийны. И тогда Мари обвиняет сестру в том, что она превращается в оборотня и задирает скот", - говорится в аннотации к спектаклю.

Норильск — город краевого подчинения Красноярского края Российской Федерации. Самый северный в мире город с постоянным населением более 150 000 жителей.

Норильский Заполярный театр драмы имени Маяковского — самый северный театр в мире.