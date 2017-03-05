В Тарту проходит традиционный Лотмановский семинар

Юрий Михайлович Лотман Фото: ERR

В честь годовщины со дня рождения всемирно известного ученого Юрия Михайловича Лотмана на кафедре русской литературы Тартуского университета с 26 по 28 февраля проходит традиционный семинар.

В мероприятии принимают участие 31 исследователь из разных стран, в том числе из Канады, Германии, Австрии, Финляндии, Польши, Венгрии, Украины, России и Эстонии. Семинар объединяет ученых четырех поколений, которые представят доклады на актуальные научные темы.

С докладами выступят известные ученые – Ааге Ханзен-Лёве из Вены, Райнер Грюбель из Ольденбурга, Андрей Немзер, Константин Поливанов и Кирилл Рогов из Москвы и многие другие исследователи. Из ученых Тартуского университета в семинаре принимают участие историк Анти Селарт, семиотики Пеэтер Тороп и Михаил Лотман.

На семинаре также будут представлены новые научные издания - в том числе "Блоковский сборник XIX" кафедры русской литературы Тартуского университета, посвященные Лотману издания Таллиннского университета "Ю. Лотман и Б. Успенский. Переписка 1964 – 1993" и "Автопортреты Юрия Лотмана", а также вышедший в Санкт-Петербурге сборник текстов "Современник" против "Москвитянина": литературно-критическая полемика первой половины 1850-х годов", подготовленный при участии выпускников Тартуской кафедры Алексея Вдовина и Андрея Федотова.

По традиции будут выданы стипендии имени Юрия Лотмана двум учащимся Тартуского университета, победителям конкурса научных работ – семиотику и слависту.

28 февраля, в день рождения ученого, участники семинара возложат цветы на могилы Юрия Лотмана и его супруги, известного литературоведа Зары Минц и почтят других ушедших коллег – Валерия Беззубова, Павла Рейфмана, Сергея Исакова.

Юрий Михайлович Лотман (28 февраля 1922, Петроград — 28 октября 1993, Тарту) – известный литературовед, историк и семиотик, основатель Тартуско-Московской семиотической школы. Работы Лотмана по структуральной поэтике, по истории и семиотике культуры оставили заметный след в истории русской гуманитарной мысли XX века.