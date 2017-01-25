Михаил Лотман: из библиотеки Тартуского университета контейнерами вывозят на помойку книги

По словам известного семиотика, бывшего председателя тартуского горсобрания Михаила Лотмана, из закрытой на ремонт библиотеки Тартуского университета на помойку выбрасывают целые контейнеры книг.

"Библиотека Тартуского университета уже несколько месяцев (с конца июня прошлого года) закрыта. Что является непоправимым уроном для научной, образовательной и культурной жизни Эстонии. Университет без библиотеки — это нонсенс. Все же нельзя сказать, что библиотека вообще не функционирует — открыты временные читальные залы, где можно пользоваться некоторыми книгами. Но из основных фондов книги не выдаются. При этом идет активное опустошение фондов. Нет, книги не жгут, не рубят на куски, не топят в реке. Их просто выкидывают на свалку", - написал Лотман на своем веб-сайте во вторник, 17 января.

По его словам, выбрасываются в том числе и редкие издания 19 века.

По словам ученого, за зданием библиотеки стояли шесть контейнеров с предназначенными на выброс книгами, которые были заполнены всего за один день.

По мнению Лотмана, такое обращение с книгами, которые даже не попытались предложить для бесплатной раздачи или продать по символической цене, является проявлением варварства.

Библиотека ТУ: списание фондов — нормальный процесс

По словам директора фондов библиотеки Тартуского университета Кристийны Пай, речь идет о нормальном списании фондов. "Это не мусорный контейнер, это контейнер для вторичного использования, а в этих книгах наши читатели больше не нуждаются, - сказал Пай радионовостям ERR. - Списание — совершенно нормальный процесс. Приходят новые книги, а поврежденные, испачканные или с устаревшим содержанием книги списываются".

Они привела в пример советские книги, поступавшие в библиотеки в обязательном порядке, а также книги, которые университетские преподаватели сами попросили изъять из оборота. "Самой простой пример — медицина. Если содержание книги угрожает здоровью, в ней описываются устаревшие лекарства и методы лечения, то их нельзя больше использовать", - добавила она.

По словам Пай, библиотека Тартуского университета испробовала все варианты, чтобы раздать списываемые книги, в том числе предлагала их другим библиотекам, устраивала распродажи и бесплатные раздачи. Она отметила, что люди все реже покупают книги или даже берут их бесплатно.

Комментируя недовольство Лотмана, Пай сказала, что любовь к книгам можно только приветствовать, но без списания фондов библиотека работать не может. "Лишнего места у нас точно нет", - пояснила она.

По словам Пай, принципы сохранения книг очень простые: научная и культурная ценность, а также связанные с Эстонией книги. "Их мы храним с особенной заботой", - подчеркнула директора фондов библиотеки Тартуского университета.