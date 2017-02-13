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Постановка "Светлячки" на сцене Vaba Lava рассказывает о разрушительной силе огня

Video
Юлия Лева
Cегодня 22:00
Рубрика: Культура

На сцене Vaba Lava - премьера спектакля хореографа Светы Григорьевой и Сийма Тынисте "Светлячки". Постановщики покажут зрителю разрушительную силу огня, при этом авторы спектакля решили обойтись без пламени на сцене.

Кураторы второго сезона театрального центра Vaba Lava - театральный эксперт Томас Франк и театральный критик Мадли Пести - из 35 местных и 200 зарубежных заявок отобрали восемь спектаклей, достойных этой сцены. Один из них - "Светлячки", передает "Актуальная Камера".

По словам постановщиков Светы Григорьевой и Сийма Тынисте, спектакль затрагивает сразу несколько проблем современного мира, но не говорит о чем-то конкретно.

"Первая мысль была такая: рассказать о маленьком сегменте общества - пиромании и пироманах. Но в итоге мы пришли к большим, актуальным, так сказать, вечным темам. Конечно, проблема пиромании осталась, но она не является центральной линией сюжета", - говорит Григорьева.

Хотя в реквизит входит канистра бензина, пламени, в прямом смысле слова, на сцене не будет. По словам постановщиков, им удалось найти несколько интересных и необычных способов показать огонь.

"Мы говорим о поджоге, но по факту, что мы можем поджечь вообще в современном обществе, что мы можем поджечь в контексте театра. На самом деле - ничего. И это самый интересный момент. Это самый большой конфликт постановки", - считает музыкальный оформитель Артем Астров.

Чаще всего, слово "огонь" ассоциируется с каким-то интенсивным действием, скоростью. Спектакль "Светлячки" предлагает совершенно иной взгляд. Стремительного темпа в постановке не будет, но благодаря своеобразной игре актеров и нестандартному подходу зритель не заскучает. Наоборот, задумается о более глубоких проблемах.

"Обществу надо притормозить. Мы двигаемся слишком быстро и зачастую в тех направлениях, куда мы в действительности не хотим. Поэтому спектакль обращает внимание на то, что порой нам следует остановиться и не спеша всё обдумать", - подчеркивает Григорьева.

Билеты на премьеру уже распроданы, но у зрителей есть возможность оценить работу молодых постановщиков 10, 11, 25, 26 и 27 февраля.

Виктор Сольц
Редактор

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