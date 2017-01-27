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Пярнуский театр "Эндла" подготовил для зрителей мистический спектакль

Video
Ирина Газизулина
Cегодня 21:43
Рубрика: Культура

Пярнуский театр "Эндла" дарит зрителям очередную новинку. На этот раз поклонников театра ожидает мистический спектакль "Чтобы ты всё потерял ". Эту загадочную, порой таинственную историю, где присутствуют потусторонние силы, до сих нигде не представляли. В "Эндла" - двойная премьера, передает "Актуальная камера".

Cпектакль поставлен в жанре мистической истории, сюжет которой изначально кажется незамысловатым, но стоит только начать распутывать клубок тайн, окружающих старинную эстонскую усадьбу, как остановиться уже невозможно.

"Спектакль о молодых людях, которые приходят в старую странную эстонскую мызу. Что-то случается, какая-то странная ситуация, мистика", - рассказала постановщик спектакля Яаника Юхансон.

Непредвиденные события и даже призраки, вернувшиеся из прошлого, меняют судьбы героев. Никто из молодых людей даже представить себе не может, что в наше время возможна встреча с мистикой.

В основе сценария не известное ранее произведение, а история, написанная специально для этой постановки.

"Это - оригинальная история. И мы писали с писателем Яном Каусом и актерами. До сих пор она нигде не ставилась», - добавила Юхансон.

Мистическая постановка под названием "Чтобы ты всё потерял" рассчитана не только на зрителей, которые верят в существование сверхъестественных сил и с которыми таинственным образом связан и может общаться человек. По мнению постановщика Яаники Юхансон, в первую очередь эта история о молодых и для молодых людей.

Премьера спектакля состоится в пярнуском театре "Эндла" 21 января.

Надежда Берсенёва
Редактор

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