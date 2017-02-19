Стали известны первые пять финалистов конкурса Eesti Laul
Поздно вечером в субботу, 11 февраля, определились первые пять финалистов песенного конкурса Eesti Laul, победитель которого поедет представлять Эстонию на "Евровидение 2017" в Киев.
Об этом стало известно по итогам состоявшего накануне первого полуфинала конкурса Eesti Laul.
За место в финале боролись 10 исполнителей и коллективов. По суммированным результатам голосования жюри и зрителей в решающую стадию конкурса вышли Элина Борн (с композицией "In or Out"`), Ленна Куурмаа ("Slingshot"), Иво Линна ("Suur loterii") и Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian ("Have You Now").
Пятого финалиста определила публика путем телефонного голосования. Им стала Ariadne с композицией "Feel Me Now".
В состав жюри первого полуфинала вошли: Metsakustu, Кадри Вооранд, Нико Нюкянен, Эва Пальм, Юри Пихель, Майа Вахтрамяэ, Стен Теппан, Александр Жеделев, Ингрид Кохтла, Meisterjaan и Аллан Роосилехт.
Участники первого полуфинала:
"In or Out", Элина Борн
"Everything But You", Carl-Philip
"Hey Kiddo", Лаура Притс
"Hurricane", Леэмет Онно
"Suur loterii", Иво Линна
"Slingshot", Ленна Куурмаа
"Have You Now", Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian
"Valan pisaraid", Янно Рейм & Kosmos
"Feel Me Now", Ariadne
"Supernatural", Уку Сувисте
Фотогалерею участников первого полуфинала можно посмотреть здесь.
Второй полуфинал конкурса Eesti Laul 2017 выйдет в эфир 18 февраля в 21:35 на канале ETV. Финал конкурса состоится 4 марта в Saku Suurhall.
Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.
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