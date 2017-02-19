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Стали известны первые пять финалистов конкурса Eesti Laul

Cегодня 10:27
Рубрика: Культура

Поздно вечером в субботу, 11 февраля, определились первые пять финалистов песенного конкурса Eesti Laul, победитель которого поедет представлять Эстонию на "Евровидение 2017" в Киев.

Об этом стало известно по итогам состоявшего накануне первого полуфинала конкурса Eesti Laul.

За место в финале боролись 10 исполнителей и коллективов. По суммированным результатам голосования жюри и зрителей в решающую стадию конкурса вышли Элина Борн (с композицией "In or Out"`), Ленна Куурмаа ("Slingshot"), Иво Линна ("Suur loterii") и Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian ("Have You Now").

Пятого финалиста определила публика путем телефонного голосования. Им стала Ariadne с композицией "Feel Me Now".

В состав жюри первого полуфинала вошли: Metsakustu, Кадри Вооранд, Нико Нюкянен, Эва Пальм, Юри Пихель, Майа Вахтрамяэ, Стен Теппан, Александр Жеделев, Ингрид Кохтла, Meisterjaan и Аллан Роосилехт.

Участники первого полуфинала:

"In or Out", Элина Борн

"Everything But You", Carl-Philip

"Hey Kiddo", Лаура Притс

"Hurricane", Леэмет Онно

"Suur loterii", Иво Линна

"Slingshot", Ленна Куурмаа

"Have You Now", Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian 

"Valan pisaraid", Янно Рейм & Kosmos

"Feel Me Now", Ariadne 

"Supernatural", Уку Сувисте

Фотогалерею участников первого полуфинала можно посмотреть здесь.

Второй полуфинал конкурса Eesti Laul 2017 выйдет в эфир 18 февраля в 21:35 на канале ETV. Финал конкурса состоится 4 марта в Saku Suurhall.

Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.

Сергей Михайлов
Редактор

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